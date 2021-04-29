Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.04.2021 23:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2021 23:36
    ABONE OL

    'dan kısıtlama paylaşımı: Bayram, Bayram olsun

    yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri için 17 günlük tam kapanmaya giderken, ise kısıtlamayla ilgili bir mesaj paylaştı.

    Koca'dan kısıtlama paylaşımında 'bayram' vurgusu

    genelinde yeni tip koronavirüs tedbileri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kısıtlama uygulanacak.

    Günlük 60 binleri aşan ve 400'e yaklaşan vefat sayılarının önüne geçebilemek için alınan ilk olaran ayının ilk 2 haftasında kısmi kapanmaya giden Türkiye 17 Nisan itibariyle tam kapanma uygulayacak.

    "BAYRAM, BAYRAM OLSUN"

    , bu akşam saat 19 itibariyle ülke genelinde başlayan kısıtlamalarla ilgili sosyal medya hesabu üzerinden bir mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında; "17 günlük mücadelemiz başladı. Bayram, Bayram olsun." ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İki ülke arasındaki su anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kısıtlama paylaşımı: Bayram, Bayram olsun