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    • 29.04.2021 10:37
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    ! 'ndan aşısı ikinci dozu ile ilgili yeni açıklama! Aşı randevusu ertelemeye iptal...

    haberine göre , aşılarının ikinci dozunun uygulanmasıyla ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Bakanlık mevcut randevuların korunacağını, yeni alınacak randevuların 6-8 haftaya çıkarılacağını duyurdu.

    Sağlık Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, BioNTech aşısı için ikinci doz randevusu alanların randevusu korunacak. Yeni aşı olacaklara 6-8 hafta aralıkla randevu verilecek.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ikinci doz aşılara erteleme olacağını duyurmuştu. BioNtech aşılarında ikinci doz aşı takviminin değiştiğini belirten Bakan Koca, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Haziran ayı ile birlikte BioNTech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir."

    Dün Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikinci doz BioNTech aşısı olacakların SMS yoluyla bilgilendirileceği belirtilmişti.

        2. doz aşı randevusu olanlara şu SMS gitmişti; Sayın * * , Bilim Kurulumuz mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak Covid-19 BioNTech aşısının birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6-8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır. Bu itibarla yeni randevu planına göre randevunuzu yeniden planlayabilirsiniz.

        Ancak bu sabah Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BioNTech aşısı için ikinci doz randevusu alanların randevusu korunacak. Yeni aşı olacaklara 6-8 hafta aralıkla randevu verilecek.

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        Bakanlıktan BionTech aşısı ikinci dozu ile ilgili yeni açıklama
        Haberler Güncel SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan BionTech aşısı ikinci dozu ile ilgili yeni açıklama! Aşı randevusu ertelemeye iptal...