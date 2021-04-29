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    Bulaş zincirine dikkat! Vatandaşların yollara dökülmesi tedirgin etti...

    Vatandaşların yapacağı şehirlerarası yolculuk, virüsün diğer bölgelere yayılacağı endişesine yol açtı. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en fazla vaka artışının , , , ve 'da, en çok azalışın ise , , Çanakkale, Samsun ve Yozgat'ta olduğunu açıkladı.

    Bulaş zincirine dikkat
    Vatandaşların yapacağı şehirlerarası yolculuk, virüsün diğer bölgelere yayılacağı endişesine yol açtı. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en fazla vaka artışının , , , ve 'da, en çok azalışın ise , , Çanakkale, Samsun ve Yozgat'ta olduğunu açıkladı.




    Otogarlarda, yoğunluk hiç azalmadı. Memleketine gitmek isteyenler, bilet bulmakta zorlandı.



    Pazarlarda da kısıtlama telaşı vardı. Yoğunluk, virüsten dolayı panik yarattı.
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    Haberler Yaşam Bulaş zincirine dikkat! Vatandaşların yollara dökülmesi tedirgin etti...