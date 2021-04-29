Bulaş zincirine dikkat! Vatandaşların yollara dökülmesi tedirgin etti...

Vatandaşların yapacağı şehirlerarası yolculuk, virüsün diğer bölgelere yayılacağı endişesine yol açtı. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en fazla vaka artışının Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun'da, en çok azalışın ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat'ta olduğunu açıkladı.
Otogarlarda, yoğunluk hiç azalmadı. Memleketine gitmek isteyenler, bilet bulmakta zorlandı.
Pazarlarda da kısıtlama telaşı vardı. Yoğunluk, virüsten dolayı panik yarattı.
Otogarlarda, yoğunluk hiç azalmadı. Memleketine gitmek isteyenler, bilet bulmakta zorlandı.
Pazarlarda da kısıtlama telaşı vardı. Yoğunluk, virüsten dolayı panik yarattı.