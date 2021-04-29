Koray Yalnız savunmasında, eylemlere fiili katıldığı hususundaki anlatımın kız arkadaşına hava atmaya yönelik olduğunu söylediği iddia edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi; Koray Yalnız'ın, söz konusu eylem ve telefon görüşmelerine rağmen beraatine karar verdi.

ERGENÇ GEZİ KALKIŞMASINDA ARKASINA ALDIĞI KİTLEYİ BAŞBAKANLIK ÇALIŞMA OFİSİ'NE YÖNLENDİRDİ

Sanık Numan Bülent Ergenç: Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin işgal edilmesine yönelik eylemi organize eden kişilerden olduğu tespit edildi. Numan Bülent Ergenç'in, arkasına aldığı kitleyi Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne yönlendirdiği ve olay anını gösterir resimler bulunduğu bildirildi.

EV ARAMASINDA ELE GEÇİRİLENLER

Numan Bülent Ergenç'in ev aramasında; Gezi kalkışmasında kullanılan gaz maskeleri, koruyucu gözlük, cep telefonları, 1 adet 7.65 çaplı dolu fişek, 1 adet Fabrıqeane ibareli 9 mm çaplı tabanca, şarjör, bu tabancaya ait 46 adet muhtelif marka fişek ele geçirildiği tespit edildi.

ERGENÇ: KEMALİST MEMALİST ABİ YAKSINLAR

Numan Bülent Ergenç'in, 11 Haziran 2013 tarihinde M. isimli şahısla yaptığı konuşmada, "Kemalist memalist abi yaksınlar" dediği tespit edildi.

"GÖSTERİLERDE POLİSLERLE ÇATIŞMA HALİNDEYİZ"

Numan Bülent Ergenç, 15 Haziran 2013 tarihinde saat:21.41'de yaptığı bir kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde, Taksim Gezi Parkı'ndaki gösterilerde polislerle çatışma halinde olduklarını, polisin kendisini teşhis ettiğini ve yakalanmamak için araştırma halinde olduğunu, Cem Yakışkan'ın da polis tarafından teşhis edildiği konuştukları tespit edildi.

KİTLEYİ GALEYANA GETİRMEK İÇİN KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN ŞAHSIN SİVİL POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Numan Bülent Ergenç'in, kitleleri Taksim Meydanı'na yönlendirdiği, bir başka grupla üyeleri ile tartışırken bıçak darbesiyle yaralandığı, gözaltına alınan bir kısım şahıslara yönelik talimat verilerek nasıl ifade vermeleri gerektiği hususunda yönlendirme yaptığı, hatta kitleyi galeyana getirmek için kendisini bıçaklayan şahsın sivil polis olduğunu söyleyerek kitleyi harekete geçirmeye çalıştıkları tespit edildi.

Numan Bülent Ergenç'in, Çorlu ilçesinde benzer eylemleri yapan M. isimli şahsa telefonda talimat vererek kendilerine yakın ya da uzak kitle ayırımı yapılmaksızın etrafı yakıp yıkmalarını telkin ettiği, gaz maskelerinin bir kısmını göstericilere dağıttığı, alandan kaçmak isteyenlerin kaçışının engellenmesi konusunda örgüt elemanlarına talimat verdiği tespit edildi.