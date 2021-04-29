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    İletişim Başkanı , 'daki önlemlerini paylaştı: Alkol yasak...

    İletişim Başkanı , le mücadele sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mücadeleyi ideolojik saiklerle engellemeye çalışanlara ülkelerinin aldıkları tedbirleri hatırlatmak isterim. Devlet millet birlikteliğiyle bu mücadeleyi kazanacağız." ifadelerini kullandı. Altun'un paylaşımını yaptığı haberde, 'da alkol tüketiminin yasak, 'da ise sinema, müze, restoran ve kafelerin kapalı olduğu görüldü.

    Avrupa'daki tedbirleri paylaştı: Alkol yasak...

    İletişim Başkanı , yeni tip salgını (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

    AVRUPA ÜLKELERİNİN ALDIKLARI TEDBİRLERİ HATIRLATTI

    Altun AA'nın, "Almanya'da tiyatro, sinema, müze, restoran ve kafeler kapalı. Fransa'da 1 Nisan'dan bu yana kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasak. İtalya'da seyahat acil iş, sağlık gerekçesi dışında kısıtlı. Avrupa Kovid-19 dönemini yasaklarla geçiriyor" haberini paylaşarak, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele. Bu mücadeleyi ideolojik saiklerle engellemeye çalışanlara Avrupa ülkelerinin aldıkları tedbirleri hatırlatmak isterim. Devlet millet birlikteliğiyle bu mücadeleyi kazanacağız." dedi.

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