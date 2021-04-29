İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

AVRUPA ÜLKELERİNİN ALDIKLARI TEDBİRLERİ HATIRLATTI

Altun AA'nın, "Almanya'da tiyatro, sinema, müze, restoran ve kafeler kapalı. Fransa'da 1 Nisan'dan bu yana kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasak. İtalya'da seyahat acil iş, sağlık gerekçesi dışında kısıtlı. Avrupa Kovid-19 dönemini yasaklarla geçiriyor" haberini paylaşarak, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele. Bu mücadeleyi ideolojik saiklerle engellemeye çalışanlara Avrupa ülkelerinin aldıkları tedbirleri hatırlatmak isterim. Devlet millet birlikteliğiyle bu mücadeleyi kazanacağız." dedi.