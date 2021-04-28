Tam kapanmada alkol üzerinden algı yapanların yalanı çöktü! Birçok ülke yasakladı DSÖ 'yasaklansın' diyor

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye son olarak bir kez daha tam kapanmayı ele aldı. Salgının tekrar olumsuz yönde artması nedeniyle bu karar alınırken tüm Türkiye muafiyetler hariç 29 Nisan akşamından 17 Mayıs sabahına kadar evde olacak. Bu süreçte marketler belirli sürelerde açık olacak ve vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilecek. 17 günlük tam kapanma sürecinde tekel bayilerinden ve marketlerden alkol satışı ise yasak olacak.

"TEKEL BAYİLERİNİN AÇIK OLMASI İSTİSNADA YER ALMIYOR"

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kararnamede tekel bayilerinden alkol satışlarıyla ilgili herhangi bir madde yer almayınca akıllara takılan soruları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Bakan Soylu: "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil"

"ALKOL YASAKLANIYOR" ALGISI BAŞLADI