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    • 28.04.2021 13:43
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    Tam kapanmada alkol üzerinden algı yapanların yalanı çöktü! Birçok ülke yasakladı DSÖ 'yasaklansın' diyor

    salgınında yaşanan artışın önüne geçmek için 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar tam kapanmaya geçecek. Tam kapanmada temel ihtiyaçları karşılamak dışında birçok iş yeri kapalı olacak. bayileri de alkol satmayacak. Bu durumu fırsat bilen muhalifler ise hemen "Kovid bahanesiyle alkol yasaklanıyor" yalanına başvurdular. Halbuki 'nın birçok şehrinde koronavirüs önlemleri nedeniyle alkol satışı yasaklandı veya yasaklanıyor. de bağışıklığı düşürmemek adına alkol satışının yasaklanmasını tavsiye ediyor. ise 'in kararını Kovid-19'la mücadele, Türkiye'nin kararını ise dayatması olarak servis etti.

    takvim.com.tr
    Kovid-19'a karşı alkol yasaklanıyor algısı böyle çöktü

    Koronavirüs salgınına karşı Türkiye son olarak bir kez daha tam kapanmayı ele aldı. Salgının tekrar olumsuz yönde artması nedeniyle bu karar alınırken tüm Türkiye muafiyetler hariç 29 Nisan akşamından 17 Mayıs sabahına kadar evde olacak. Bu süreçte marketler belirli sürelerde açık olacak ve vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilecek. 17 günlük tam kapanma sürecinde tekel bayilerinden ve marketlerden alkol satışı ise yasak olacak.

    "TEKEL BAYİLERİNİN AÇIK OLMASI İSTİSNADA YER ALMIYOR"
    İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kararnamede tekel bayilerinden alkol satışlarıyla ilgili herhangi bir madde yer almayınca akıllara takılan soruları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Bakan Soylu: "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil"

    "ALKOL YASAKLANIYOR" ALGISI BAŞLADI

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınmış bu karara rağmen bir yerden sanki düğmeye basılmış gibi harekete geçildi.

    Başı CHP'li vekillerin çektiği isimler sosyal medyada söz konusu kısıtlamayı birçok farklı noktaya çekti.

        Hayat tarzına müdahale diyen de vardı.

        Anayasal haklara ihlal diyen de.

        En sık yapılan algı ise AK Parti hükümetinin yaşam tarzına müdahale ettiği ve insanları alkolden uzaklaştırmak istediği yalanıydı.

            DÜNYANIN DİĞER ÜLKELERİNDE DE ALKOL SATIŞI YASAKLANIYOR
            Türkiye'deki kısıtlamayı hükümetin yaşam tarzına müdahalesi olarak görenler bakalım diğer ülkelerdeki duruma ne diyecek?

            İşte diğer ülkelerdeki koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan alkol satışı yasakları:

            Avrupa'nın en yüksek alkol tüketimine sahip ülkelerinden biri olan Fransa'da, 1 Nisan'da ilan edilen kısmi karantina kuralları çerçevesinde, açık havada alkol satışı yasaklandı.

            Rusya'da geçtiğimiz günlerde 1 ile 11 Mayıs tarihleri arasında her türden alkol satışını yasaklama ve alkollü içecek servisi yapılmaması kararı almıştı.

            Güney Afrika, Tayland, Japonya ve Hindistan gibi ülkeler ise içki satışını yasakladı.

            Almanya ve İngiltere'de kapalı alanlarda toplanmalara neden olduğu için pub, bar ve restoranlara kısıtlamalar getirildi ve alkol satışı zaman zaman yasaklandı.

            İspanya'nın Katalonya bölgesinde ise, 2020 yazında sokakta alkol içenlere 13 bin 500 euro ceza kesileceği belirtilmişti.

            İsveç de Kovid-19 vakalarının tekrar artması sonrası, alkol yasağını uzatmıştı.

            Grönland'da da alkol satışı, pandeminin ilk günlerinde "insanların bulaşa dair farkındalığını azalttığı" gerekçesiyle yasaklanmıştı.

            Vaka sayılarının artması nedeniyle uzmanların tam kapanma çağrısı yaptığı Japonya'da ise hükümet kısmi önlemler alma yoluna gitti. Bu çerçevede ülkede 25 Nisan-11 Mayıs arasında ilan edilen yeni kurallarla, restoran, bar ve karaoke kulüplerinde alkol satışı yasaklandı.

            DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALKOLÜN KISITLANMASINI TAVSİYE EDİYOR
            Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu konuda devletleri teşvik ediyor. "Kovid-19 Karantinası Sırasında Alkol Erişimini Kısıtlayın" başlıklı bir rapor yayımlayan DSÖ alkol tüketmenin insanları virüsten korumadığını aktarmıştı.

            DSÖ, "Bağışıklık sisteminizi zayıflatmamak adına alkol kullanmayın. Karantina zamanlarında, alkol tüketimi sağlık savunmasızlığını, risk alma davranışlarını, akıl sağlığı sorunlarını ve şiddeti şiddetlendirebilir" diyerek hükümetlere bu yönde karar almasını önermişti.

            BLOOMBERG'İN TÜRKİYE'YE KARŞI ALKOL İKİ YÜZLÜLÜĞÜ
            Bu tartışmayı haberleştiren ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg, yine Türkiye'ye yönelik algı manipülasyonu yaptı. Birçok ülkede uygulanan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de teşvik ettiği alkol satışı ve kullanımına yönelik kararı "Erdoğan alkol yasağıyla İslami ajandasını dayatmakta suçlanıyor" başlığıyla takipçilerine aktardı.

                Bloomberg, uygulamaya koyduğu alkol yasağını Şubat 2021'de uzatma kararı alan İsveç'le ilgili haberini ise yorumsuz ve çarpıtmaktan uzak bir şekilde paylaşmıştı. Haberi "İsveç Kovid vakalarının azalmasının durmasıyla alkol yasağını uzattı" ifadesiyle yayımlamıştı.
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