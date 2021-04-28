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    • 28.04.2021 09:15
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    da dikkat çeken 5 madde! Suistimalin önüne böyle geçilecek

    Yarın akşam saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs sabahı 05.00'e kadar sürecek kısıtlamanın suistimal edilmesinin önüne geçmek için de tedbir alındı. Buna göre 5 ana başlıkla kuralların çiğnenmesi önlenecek. İşte detaylar...

    Tam kapanmada dikkat çeken 5 madde

    İçişleri Bakanlığı'nın 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar sürecek olan Tam Kapanma Tedbirleri genelgesinde dikkat çeken ayrıntılar şöyle:



    1- TOPLAM PERSONELİN YÜZDE 50'Sİ ÇALIŞACAK
    Sağlık ve güvenlik gibi kritik alanlar hariç kamudaki hizmetler, toplam personelin yüzde 50'sini aşmayacak ölçüde asgari personelle sürdürülecek. Uzaktan çalışan memurun kısıtlamada özel bir muafiyeti olmayacak. Yani ikametgahından ayrılamayacak ve şehirlerarası seyahat yapamayacak.

    2- OTEL PARTİLERİNE GEÇİT YOK
    Kısıtlamada, konaklama tesislerinde rezervasyonunun olması vatandaşlara sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak.



        3- İKAMET İZİNLİ VEYA KORUMADAKİ YABANCIYA DA YASAK
        Önceki kısıtlamalarda en çok suistimal edilen konulardan biri olan yabancı pasaportluların dışarıda olmasının bu düzenlemeyle önüne geçiliyor. Muafiyet sadece turistik faaliyet için Türkiye'de bulunanları kapsayacak. Turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

        4- SİTELERDE BAHÇEYE İNMEK YASAK
        Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek. Site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan özellikle çocuklar ve gençlerin ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacak.

        5- KEYFİ SEYAHAT OLMAYACAK
        17 günlük tam kapanma sürecinde şehirlerarası seyahatlerine cenaze, sağlık sorunu v. b. zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

            KAMUYA 2.5 GÜN İZİN
            Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 'Kovid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler' adlı genelge yayımladı. Genelgede hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 ve 11 Mayıs 2021 günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 günü ise yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

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