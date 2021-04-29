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    • 30.04.2021 00:40
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    , Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yılında şehitleri andı

    , Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitleri andı. Soylu paylaşımında, "Rabbim bizleri, ecdadımıza ve şehitlerimize mahcup etmesin." dedi.

    AA
    Bakan Soylu'dan Kut'ül Amare Zaferi paylaşımı

    , Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitleri andı.

    Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

    "Tarihi kahramanlıklarla dolu ecdadımızın, bizlere miras bıraktığı kahramanlık destanlarından biri olan Kut'ül-Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünde, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim bizleri, ecdadımıza ve şehitlerimize mahcup etmesin."

    ordusu, 1916'da İngilizler'e karşı Kut Zaferi'ni kazandı. 'nde, Kut-ul Amare'de Halil Paşa (Kut), Esir aldığı Major-General Sir , 4 general ve kurmay subaylar ile böyle poz verdi.

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