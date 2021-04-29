İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitleri andı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi kahramanlıklarla dolu ecdadımızın, bizlere miras bıraktığı kahramanlık destanlarından biri olan Kut'ül-Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünde, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim bizleri, ecdadımıza ve şehitlerimize mahcup etmesin."

Osmanlı ordusu, 1916'da İngilizler'e karşı Kut Zaferi'ni kazandı. Irak Cephesi'nde, Kut-ul Amare'de Halil Paşa (Kut), Esir aldığı Major-General Sir Charles Vere Ferrers Townshend, 4 general ve kurmay subaylar ile böyle poz verdi.