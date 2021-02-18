Partinin Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, partisinin kuruluş ilkelerinden hızla uzaklaştığını belirterek "Yola çıkarken ortak akla, istişareye, şeffaflığa, dürüstlüğe ve demokrasiye vurgu yapan partimiz bu ilkelerinden hızla uzaklaşmıştır." dedi.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve dar bir kadronun adeta kurucu iradeyi yok saymalarının artık bardağı taşırdığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:
"Ülkeye demokrasi getirme iddiasındaki bir parti ve genel başkanının, daha yolun başında parti içi demokrasiyi yok sayması, ciddiyeti ve samimiyeti ortadan kaldırmıştır. Demokrasi deyince evrensel ilkeler akla getirilirken daha çok ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan HDP ve türevlerinin taleplerini esas alan bir yaklaşım söz konusudur. Özünde demokrasi olmayan, demokrasiyi kendi kötü emellerine paravan etmek isteyen bu ihanet şebekelerine kapı aralamak şahsımın onaylayabileceği bir durum değildir. Millete hizmetle, bölücülere taşeronluk arasında dağlar kadar fark vardır ve hiçbir demokrasi kılıfı bu farkı göz boyama yöntemiyle bizlere yediremez."
Babacan'ın HDP heyeti ile görüşmesi ve bir televizyon programında Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili sözlerinin asla kabul edilemeyeceğinin altını çizen Yıldırım, şunları söyledi:
"Bugün HDP'nin bile hatta terör örgütü PKK'nın bile dile getirmediği Anayasa'nın ilk dört maddesinin zemin ve şartlar oluşursa tartışılabileceğini söylemek ileride nasıl bir projenin hayata geçirilmek istendiğinin kanıtıdır. Buradan sesleniyorum. İlk dört maddenin neyinden rahatsızsınız veya tartışılmasından memnun olacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin adından, Cumhuriyet'in niteliklerinden, bölünmez bütünlüğünden, dilinden, bayrağından, İstiklal Marşı'ndan ve başkentin Ankara oluşundan mı? Anayasanın ilk dört maddesi bunları garanti altına aldığına göre sayın Babacan hangisinin veya hangilerinin tartışılmasını ya da değiştirilmesini öngörmektedir? Bu talepler milletimizden gelmediğine göre hangi kapalı kapılar ardında oluşan talepler veya işbirliği çalışmaları sonucunda bunları konuşulur hale gelmiştir?"