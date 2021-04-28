Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.04.2021 01:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2021 01:48
    ABONE OL

    Başkan 'ın Avrupa'daki Türk STK'larının temsilcilerini kabulünde Milli Görüş ayrıntısı

    Başkan Recep Tayyip , Avrupa'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti. Kabulde, Avrupa Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Genel Başkanı yer aldı.

    AA
    Başkan Erdoğan'ın kabulünde Milli Görüş ayrıntısı

    'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, şu isimler hazır bulundu:

    " (UID) Genel Başkanı , Avrupa Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Genel Başkanı , Genel Başkanı , Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı , (DİTİB) Genel Başkanı , Hayrat Vakfı Avrupa Temsilcisi Mehmet Köroğlu, Genel Başkanı , (MÜSİAD) Avrupa Komite Başkanı ve Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Avrupa Genel Başkanı Cahit Kerenciler."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Müsaade ederlerse şampiyon olmak istiyoruz
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın Avrupa'daki Türk STK'larının temsilcilerini kabulünde Milli Görüş ayrıntısı