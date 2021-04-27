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    • 27.04.2021 17:29
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    ! 'den Başkanı 'a "" açıklaması nedeniyle kınama

    haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (), Başkanı 'ın na ilişkin "" ifadesi kullanmasını sert bir dille kınadı. Bildiri HDP dışındaki 4 parti tarafından kabul edildi.

    TBMM'den Biden'a soykırım açıklaması nedeniyle kınama

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Başkanı tarafından ifade edilen sözde nedeniyle bir karşı bildiri okundu. Bildiri, Meclis'te HDP dışında bulunan 4 parti tarafından kabul edildi.

    Bildiride şu ifadeler yer aldı:
    "ABD Başkanı Joe Biden'in, 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla na ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, Türkiye Büyük Millet Meclis'i olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz.

    Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir Biden'i, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere, bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz.

    ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir"

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