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    • 27.04.2021 22:04
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    Son dakika: 27 Nisan vaka ve vefat tablosunu açıkladı

    27 Nisan 2021 vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 703 oldu.


    Son 24 saatte 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.

    Test sayısı 46 milyon 435 bin 343'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582, vefat sayısı 39 bin 57, ağır hasta sayısı 3 bin 549 oldu.


    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

    26 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            23 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                20 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                19 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                18 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    17 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                    15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                        12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
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                            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Nisan koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı