Salgın kontrolden çıktı. Bayram sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler alındı. Kısıtlamaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı:
29 Nisan Perşembe 19:00'dan 17 Mayıs Pazartesi 05:00'e kadar tam kapanmaya geçilecek. Bu sürede kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek.
Marketler Pazar kapalı. Diğer günler saat 10:00- 17:00 arası açık olacak.
Seyahatler izne tabi... Otobüs ve uçaklar yüzde 50 kapasite...
Tüm okullar eğitme ara verecek. Sınavlar ertelenecek.
Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü mesaiye yönlendirilecek.
Otel rezervasyonları seyahat için istisna oluşturmayacak.