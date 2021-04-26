Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin 17-23 Nisan haftalık vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan illere göre haftalık vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek." ifadelerini kullandı. Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İşte detaylar...
26.04.2021 20:57
- Son Güncelleme: 26.04.2021 21:11