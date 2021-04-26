RAMAZAN İMSAKİYE
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin 17-23 Nisan haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan illere göre haftalık vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek." ifadelerini kullandı. Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İşte detaylar...

26.04.2021 20:57 - Son Güncelleme: 26.04.2021 21:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin 17-23 Nisan haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin 17-23 Nisan haftalık vaka sayılarını açıkladı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu. İşte 81 ilin 17-23 Nisan vaka sayıları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin 17-23 Nisan haftalık vaka sayılarını açıkladı

Adana: 192,54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin 17-23 Nisan haftalık vaka sayılarını açıkladı

Adıyaman: 200,01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin 17-23 Nisan haftalık vaka sayılarını açıkladı

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