Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 'tam kapanma' genelgesi! Nereler açık olacak? Kimler muaf? işte tüm detaylar
İçişleri Bakanlığı'ndan 'tam kapanma' genelgesi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya geçildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz." dedi. Erdoğan'ın açıklaması sonrası İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Peki nereler açık olacak? Kimler muaf olacak? Seyahat kısıtlaması nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
İşte İçişleri Bakanlığı'nın "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelgesi:
Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.