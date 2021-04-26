Sahibi olduğu kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan Faruk Fatih Özer'in nerede olduğu merak ediliyor.Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Faruk Fatih Özer'in ağabeyinin ardından dün kız kardeşi Serap Özer de yakalandı. Fatih Faruk Özer nerede? Thodex'in kurucusu Fatih Özer hangi ülkeye kaçtı? İşte konu hakkında detaylar!
FARUK FATİH ÖZER NEREYE KAÇTI?
Kripto para borsası Thodex'in alım satımını durdurma kararı sonrası tüm gözler şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'e çevrildi. Özer'in sosyal medya hesaplarını kapatıp yaklaşık 2 Milyar Dolarlık kripto varlıkla 20 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına firar ettiği ortaya çıktı.
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği öğrenildi. Tayland'a gittiği kaçtığı iddia edilen Özer'in hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı için 20 Nisan günü Tiran'a yaptığı seyahatte herhangi bir sıkıtı yaşamadığı öğrenildi.