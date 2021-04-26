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    nerede? Thodex'in kurucusu tih Özer hangi ülkeye kaçtı?

    Thodex'in kurucusu nerede, hangi ülkeye kaçtı? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başladı. Sahibi olduğu kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan 'in nerede olduğu merak ediliyor.Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. ruk Fatih Özer’in ağabeyinin ardından dün kız kardeşi de yakalandı. ? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Thodex'in kurucusu Fatih Özer hangi ülkeye kaçtı?

    Sahibi olduğu kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan Faruk Fatih Özer'in nerede olduğu merak ediliyor.Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Faruk Fatih Özer'in ağabeyinin ardından dün kız kardeşi Serap Özer de yakalandı. Fatih Faruk Özer nerede? Thodex'in kurucusu Fatih Özer hangi ülkeye kaçtı? İşte konu hakkında detaylar!

    FARUK FATİH ÖZER NEREYE KAÇTI?

    Kripto para borsası Thodex'in alım satımını durdurma kararı sonrası tüm gözler şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'e çevrildi. Özer'in sosyal medya hesaplarını kapatıp yaklaşık 2 Milyar Dolarlık kripto varlıkla 20 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına firar ettiği ortaya çıktı.

    Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği öğrenildi. Tayland'a gittiği kaçtığı iddia edilen Özer'in hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı için 20 Nisan günü Tiran'a yaptığı seyahatte herhangi bir sıkıtı yaşamadığı öğrenildi.

        FATİH FARUK ÖZER KİMDİR?

        Resmi kayıtlara göre Faruk Fatih Özer 1993 İstanbul doğumlu, yani 28 yaşında. Özer, kaçmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi. Kendisini tanıyanlara göre, Amerika'da eğitim aldı.

        Faruk Fatih Özer çalışma hayatına 2007 yılında başladı. 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex'i kurdu ve Koineks'in mevcut kullanıcıları Thodex'e taşındı. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.

        Yurt dışına çıkan Özer, adres olarak Ticaret Sicil Gazetesi'ne Darıca'da bir apartman dairesini gösterdi. 2017'de kurulan Thodex'in şirket unvanının izini sürüldüğünde Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ulaşılıyor.

        Koineks Teknoloji ilk başta Şişli'de faaliyet gösteriyor. Sonrasında 2019 yılında Kadıköy'de sokak arasındaki 10 katlı bir apartman dairesine taşınıyor. Buradan da yine 2019 yılında Nida Kule'ye şirket adresinin taşınması gerçekleştiriliyor.

        Twitter üzerinden bazı kullanıcılar şirketin yöneticisi olarak Faruk Fatih Özer'e "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Suç duyurusunda şirketin yöneticisi Faruk Fatih Özer'in açıklama yapmadığını, polis nezaretinde şirketin adresine gidildiği ve adreste kimsenin olmadığı öne sürüldü.

        Thodex kullanıcıları bir anda hesaplarına erişemeyince iletişim kurmak için çabalasa da internet sitelerinde ulaşabilecekleri bir telefon ya da e-posta adresi bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medya platformlarında Thodex'e ilişkin birçok paylaşım yapıldı. Sosyal medya platformlarında Thodex'in ofisinin boşaltıldığı, hafta içi olmasına rağmen ofisin boş olduğu ve sadece tabelanın kaldığı iddia edildi.
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        Haberler Güncel Fatih Faruk Özer nerede? Thodex'in kurucusu Fatih Özer hangi ülkeye kaçtı?