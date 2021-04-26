İnternet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçtı. Kripto para ile yüzyılın vurgununu yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Interpol kırmızı bülten çıkardı. Özer'in vurgunu akıllara geçmiş yıllarda yapılan dolandırıcılıkları getirdi.
Son yılların en parlak dolandırıcılık hikâyelerinden biri Çiftlik Bank'tı. 27 yaşındaki Mehmet Aydın tarafından sosyal medya oyunu FarmVille'den esinlenerek kurulan Çiftlik Bank, parayı verene sanal inek, tavuk, yumurta ve yem sattı. Sistem çöktüğünde ise geride '200 bin lira yatırana ayda 50 bin lira kazanç' vaadiyle dolandırılan yaklaşık 100 bin kişi ve kasaya giren yaklaşık 500 milyon liranın hikâyesi kaldı.
Milliyet'in haberine göre Ağustos 2016'da Çiftlik Bank isimli oyunu kuran Mehmet Aydın namı diğer 'Tosuncuk' önce çevresindeki insanlara kurduğu sanal çiftlikte farklı altın değerlerine sahip çiftlik hayvanlarını satmaya başladı. Sanal olarak alınan tavuk, keçi, inekten para kazanmaya başlayan kişilerin sisteme başkalarını da dahil etmesiyle büyüyen zincir ilk başta kazandırdı. Üye sayısı kısa zamanda 500 bine ulaştı.