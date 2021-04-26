Kurulan internet sitesinde ise sistem şöyle anlatıldı; "Çiftlik Bank kendini ne kadar bir oyun olarak tanımlasa da aslında büyük karlar elde edebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Yaptığınız gerçek yatırımlar ile çeşitli hayvanlar satın alabiliyorsunuz ve Çiftlik Bank sitesine yapacağınız düzenli ziyaretler ile gerçek para kazanıyorsunuz. Çiftlik Bank ise sizin yaptığınız yatırımları gerçek anlamda hayvan ve arazi satın alımları ile değerlendiriyor.