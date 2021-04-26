RAMAZAN İMSAKİYE
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2 milyar dolarlık Thodex vurgununda dikkat çeken talep! Bin lira istedi

THODEX mağduru olduğunu belirten S.K., 160 bin lira değerinde kripto para aldıktan sonra sanal cüzdanına ulaşamadığı gerekçesiyle avukatı Sinan Keskin aracılığıyla Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne belirsiz alacak davası açtı. Öte yandan Faruk Fatih Özer'in yakalanması çalışmalarına destek vermek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip, Arnavutluk ve Kosova'ya gitti.

26.04.2021 14:14 - Son Güncelleme: 26.04.2021 14:14
2 milyar dolarlık Thodex vurgununda dikkat çeken talep! Bin lira istedi

Dilekçede davalı Thodex'in hizmet sözleşmesine uymadığı belirtilerek, ivedilikle Thodex'in tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına ihtiyarı tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edildi.

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2 milyar dolarlık Thodex vurgununda dikkat çeken talep! Bin lira istedi


THODEX ADIYLA FAALİYET GÖSTERİYORDU
Avukat Sinan Keskin müvekkili S.K. adına Thodex şirketi hakkında Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava dilekçesi sundu.

2 milyar dolarlık Thodex vurgununda dikkat çeken talep! Bin lira istedi


Dilekçede 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından kurulan Thodex adıyla internet ortamında faaliyet gösteren Koineks Teknoloji A.Ş.'nin kripto paranın alımı ve satımı konusunda yatırımcılara aracı kurum niteliğinde hizmet veren bir ticari şirket olarak ilgili ticaret sicilinde yer aldığı belirtildi.

2 milyar dolarlık Thodex vurgununda dikkat çeken talep! Bin lira istedi

SANAL CÜZDANINA ULAŞAMADI
Dilekçede, S.K.'nin Thodex üzerinden 160 bin lira değerinde çeşitli kripto para aldığı kaydedildi. Faruk Fatih Özer'in binlerce kişiden aldığı paralarla yurt dışına kaçtığı belirtilen dilekçede, konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

2 milyar dolarlık Thodex vurgununda dikkat çeken talep! Bin lira istedi

S.K.'nin Thodex'de satın aldığı kripto paraları tekrar aynı platformda satamadığı bildirilen dilekçede Thodex'in haklı bir neden olmaksızın kapatıldığı ve S.K.'nin işlem yapmasının engellendiği vurgulandı.