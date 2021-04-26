2 milyar dolarlık Thodex vurgununda dikkat çeken talep! Bin lira istedi

Dilekçede davalı Thodex'in hizmet sözleşmesine uymadığı belirtilerek, ivedilikle Thodex'in tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına ihtiyarı tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edildi.

