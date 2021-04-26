2 milyar dolarlık Thodex vurgununda dikkat çeken talep! Bin lira istedi
THODEX mağduru olduğunu belirten S.K., 160 bin lira değerinde kripto para aldıktan sonra sanal cüzdanına ulaşamadığı gerekçesiyle avukatı Sinan Keskin aracılığıyla Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne belirsiz alacak davası açtı. Öte yandan Faruk Fatih Özer'in yakalanması çalışmalarına destek vermek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip, Arnavutluk ve Kosova'ya gitti.
26.04.2021 14:14
- Son Güncelleme: 26.04.2021 14:14
Dilekçede 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından kurulan Thodex adıyla internet ortamında faaliyet gösteren Koineks Teknoloji A.Ş.'nin kripto paranın alımı ve satımı konusunda yatırımcılara aracı kurum niteliğinde hizmet veren bir ticari şirket olarak ilgili ticaret sicilinde yer aldığı belirtildi.
SANAL CÜZDANINA ULAŞAMADI
Dilekçede, S.K.'nin Thodex üzerinden 160 bin lira değerinde çeşitli kripto para aldığı kaydedildi. Faruk Fatih Özer'in binlerce kişiden aldığı paralarla yurt dışına kaçtığı belirtilen dilekçede, konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.