KARADAĞLI BARON KAÇAMADI!

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin önceki akşam faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Baron lakaplı CEO İlker Baş "Son günlerdeki gelişmelerin finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız" bilgisini paylaştı. Bunun üzerine bazı hesap sahipleri tarafından villası basıldı. Baş, ailesini de yanına alarak evden kaçtı. Şirketin hesapları MASAK Başkanlığı, tarafından bloke edilirken, Baş ve 3 kişi gözaltına alındı. İki yıl önce Karadağ vatandaşlığına geçen Baron İlker Baş'ın, Thodex'in sahibi gibi yurtdışına kaçmak istediği fakat enselendiği öğrenildi. Bu arada iddaa bayii işleten Baş'ın iki yıl önce de yasadışı bahis oynatmaktan yargılandığı ortaya çıktı.