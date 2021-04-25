Türkiye kripto para şirketi THODEX'in vurgununa kilitlendi. Şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in 391 bin kişinin yaklaşık 2 milyar dolarını çarpıp Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçması sonrası mağdurlar savcılıklara gitti. Sistemde çok sayıda işadamının, siyasinin, bürokratların yatırımının da olduğu belirlendi. Kredi çekip Coin alan vatandaşların yanında, evini arabasını satanların da olduğu kaydedildi. Bazı işadamlarının milyonlarca lira batırdığı öğrenildi. Konya'da gıda fabrikası bulunan bir işadamı, avukatları aracılığıyla savcılığa dilekçe verdi.
50 MİLYON LİRA KAPTIRDI
50 milyon lira üzerinde birikimini kaptıran işadamları ise feryat etti! Şirketin Kadıköy'deki merkezine giden bir mağdur da sistemde 30 milyonu olduğunu söyledi. Ofiste muhatap bulamadığını belirten bir başka işadamı Caner Şen ise "Kitap basım işleriyle uğraşıyorum. Şirketim var. Geçtiğimiz yıl 4 milyon liralık coin aldım. İlk zamanlar sorunsuz çalışıyordu. Param katlanarak çoğaldı. En son 30 milyon lirayı bulmuştu. Önceki Cuma aksaklıklar yaşanınca paramı çekmeye çalıştım. Başarısız oldum. Şirket yetkililerini aradım, 'Sorun var düzelecek' dediler. Kandırdılar" dedi. Metin CAN.
BEĞENİ-YORUM!
Türkiye'de kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin gözleri karardı. 2 milyar dolar tokatlayan Faruk Fatih Özer'in Tiran'dan "Döneceğim. Yatırımcılarla görüşmek için yurt dışına çıktım" yazılı paylaşım yaptı. Instagram hesabını 47 bin kişinin takip ettiği Özer'in, bu paylaşımı tam 4 bin 685 beğeni aldı. Gönderiyi beğenenler arasında şirketin müşteri portföyünde olan 18-24 yaş arası gençler yer aldı. Avukatların bile beğeni yağdırması, şaşkınlık yarattı.