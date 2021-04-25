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    kripto para şirketi THODEX'in vurgununa kilitlendi: Sistemde çok sayıda işadamı,siyasi ve bürokrat da var

    kripto para şirketi THODEX'in vurgununa kilitlendi. Şirketin kurucusu 'in 391 bin kişinin yaklaşık 2 milyar dolarını çarpıp 'un başkenti 'a kaçması sonrası mağdurlar savcılıklara gitti. Sistemde çok sayıda işadamının, siyasinin, bürokratların yatırımının da olduğu belirlendi.

    Vurgun sınırsız!

    Türkiye kripto para şirketi THODEX'in vurgununa kilitlendi. Şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in 391 bin kişinin yaklaşık 2 milyar dolarını çarpıp Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçması sonrası mağdurlar savcılıklara gitti. Sistemde çok sayıda işadamının, siyasinin, bürokratların yatırımının da olduğu belirlendi. Kredi çekip Coin alan vatandaşların yanında, evini arabasını satanların da olduğu kaydedildi. Bazı işadamlarının milyonlarca lira batırdığı öğrenildi. Konya'da gıda fabrikası bulunan bir işadamı, avukatları aracılığıyla savcılığa dilekçe verdi.

    50 MİLYON LİRA KAPTIRDI
    50 milyon lira üzerinde birikimini kaptıran işadamları ise feryat etti! Şirketin Kadıköy'deki merkezine giden bir mağdur da sistemde 30 milyonu olduğunu söyledi. Ofiste muhatap bulamadığını belirten bir başka işadamı Caner Şen ise "Kitap basım işleriyle uğraşıyorum. Şirketim var. Geçtiğimiz yıl 4 milyon liralık coin aldım. İlk zamanlar sorunsuz çalışıyordu. Param katlanarak çoğaldı. En son 30 milyon lirayı bulmuştu. Önceki Cuma aksaklıklar yaşanınca paramı çekmeye çalıştım. Başarısız oldum. Şirket yetkililerini aradım, 'Sorun var düzelecek' dediler. Kandırdılar" dedi. Metin CAN.

    BEĞENİ-YORUM!
    Türkiye'de     kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin gözleri karardı. 2 milyar dolar tokatlayan Faruk Fatih Özer'in Tiran'dan "Döneceğim. Yatırımcılarla görüşmek için yurt dışına çıktım" yazılı paylaşım yaptı. Instagram hesabını 47 bin kişinin takip ettiği Özer'in, bu paylaşımı tam 4 bin 685 beğeni aldı. Gönderiyi beğenenler arasında şirketin müşteri portföyünde olan 18-24 yaş arası gençler yer aldı. Avukatların bile beğeni yağdırması, şaşkınlık yarattı.

        KARADAĞLI BARON KAÇAMADI!
        Muğla         merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin önceki akşam faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Baron lakaplı CEO İlker Baş "Son günlerdeki gelişmelerin finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız" bilgisini paylaştı. Bunun üzerine bazı hesap sahipleri tarafından villası basıldı. Baş, ailesini de yanına alarak evden kaçtı. Şirketin hesapları MASAK Başkanlığı, tarafından bloke edilirken, Baş ve 3 kişi gözaltına alındı. İki yıl önce Karadağ vatandaşlığına geçen Baron İlker Baş'ın, Thodex'in sahibi gibi yurtdışına kaçmak istediği fakat enselendiği öğrenildi. Bu arada iddaa bayii işleten Baş'ın iki yıl önce de yasadışı bahis oynatmaktan yargılandığı ortaya çıktı.

        BU BİNADA YAKALANDI
        İlker Baş, sistemin kapatılması üzerine villasına geçti. Parasını kaptıran yatırımcılar Baş'a hesap sormaya gitti. Jandarma bu kişileri gözaltına alırken Baş villayı terk etti.

        BİR KÖTÜ HABER DAHA
        Thodex         ile Vebitcoin kripto para borsalarından sonra GoldexCo.in'e de cuma günü itibariyle erişim sağlanamadı. Firmadan yapılan açıklamada, "23.04.2021 Saat 19.20 de Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır" denildi. Firma herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını bildirdi. Ancak müşterilerde tedirginlik başladı.
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