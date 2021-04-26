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    • 26.04.2021 10:38
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    • 26.04.2021 10:50
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak, rüzgar ve toz taşınımı uyarısı!

    Meteroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Bölgesi'nde sağanak, rüzgar ve toz taşınımı etkili olacak. Suriye kaynaklı tozun ile Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla taşınacağı tahmin ediliyor. Peki, , Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 26 Nisan hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    AA
    Meteorolojiden rüzgar ve toz taşınımı uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Adıyaman çevreleri ile sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar, akşam ve gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığı iç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TOZ TAŞINIMI
    Suriye kaynaklı tozun Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla taşınacağı tahmin edilmektedir. Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Genellikle parçalı, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 17°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile akşam ve gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 27°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 25°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        HATAY °C, 25°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinde doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin, öğle saatlerinden itibaren doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ARTVİN °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        GİRESUN °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak, rüzgar ve toz taşınımı etkili olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

            Sıcaklıkların, mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgedeki rüzgar, güney ve güneydoğudan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

            Rüzgarın saatteki hızının 60 ila 80 kilometreyi bulacağı tahmin edilen bölgede, vatandaşların yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

            Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 5, Ağrı ve Ardahan'da 8, Erzurum'da 9, Tunceli'de 10, Iğdır'da 15, Erzincan'da 16 derece kaydedildi.

            Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 26, Iğdır'da 25, Erzincan'da 24, Ağrı'da 22, Erzurum'da 20, Kars'ta 19, Ardahan'da 17 derece olması bekleniyor.

            Öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı etkili olması öngörülen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

            ERZURUM °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            IĞDIR °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

            ADIYAMAN °C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DİYARBAKIR °C, 31°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SİİRT °C, 31°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 33°C
            Parçalı bulutlu





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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak, rüzgar ve toz taşınımı uyarısı!