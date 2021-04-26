Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Adıyaman çevreleri ile sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar, akşam ve gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığı iç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI
Suriye kaynaklı tozun Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla taşınacağı tahmin edilmektedir. Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Genellikle parçalı, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu