İsveç Savunma Bakanı Hultqvist, "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesinde, "İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız." ifadesini kullandı.
BÜYÜKELÇİ DIŞİŞİLERİNE ÇAĞRILDI
İsveç'in terör örgütü PKK'ya verdiği skandalın ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Savunma Bakanı Hultqvist'in terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla görüşme yapması kınanarak, terör örgütlerine verilen destek konusunda rahatsızlık iletildi.
Staffan Herrström
İsveç'in Ankara BüyükelçisiDışişleri Bakanlığına çağrılarak İsveçli bazı bakanların terörist elebaşlarıyla görüşmesi şiddetle kınandı.
İSVEÇ VE PKK ARASINDAKİ SKANDAL GÖRÜŞMENİN DETAYLARI
Hultqvist ile terörist elebaşı Şahin'in video konferansla yaptıkları toplantının görüntüleri, örgüte yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde yayınlandı.
Videodaki konuşmalara göre, İsveçli Bakan Hultqvist, görüşmede şu ifadeleri kullandı:
"İsveç olarak, (YPG/PKK'ya) sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız. Gözaltı merkezleri ve tutuklular için bir çözüm bulmalıyız. Şahsen ben yeni ve gelişmiş gözaltı merkezleri inşa etmek ve eski merkezlerdeki koşulları iyileştirmek konuları üzerinde çalışıyorum. Bu konuyu hükümetim ve müttefiklerimle görüşeceğim."