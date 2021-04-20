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    Son dakika: Terör örgütü PKK'ya destek çıkan 'in Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    Son dakika haberi... Savunma Bakanı Hultqvist, "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde komutanı kod adlı 'le görüşmesinde, "İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız." ifadesini kullandı. Skandalın ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

    AJANSLAR
    İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!

    İsveç Savunma Bakanı Hultqvist, "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesinde, "İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

    BÜYÜKELÇİ DIŞİŞİLERİNE ÇAĞRILDI
    İsveç'in terör örgütü PKK'ya verdiği skandalın ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Savunma Bakanı Hultqvist'in terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla görüşme yapması kınanarak, terör örgütlerine verilen destek konusunda rahatsızlık iletildi.


    Staffan Herrström

    İsveç'in Ankara BüyükelçisiDışişleri Bakanlığına çağrılarak İsveçli bazı bakanların terörist elebaşlarıyla görüşmesi şiddetle kınandı.

    İSVEÇ VE PKK ARASINDAKİ SKANDAL GÖRÜŞMENİN DETAYLARI
    Hultqvist ile terörist elebaşı Şahin'in video konferansla yaptıkları toplantının görüntüleri, örgüte yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde yayınlandı.

    Videodaki konuşmalara göre, İsveçli Bakan Hultqvist, görüşmede şu ifadeleri kullandı:

    "İsveç olarak, (YPG/PKK'ya) sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız. Gözaltı merkezleri ve tutuklular için bir çözüm bulmalıyız. Şahsen ben yeni ve gelişmiş gözaltı merkezleri inşa etmek ve eski merkezlerdeki koşulları iyileştirmek konuları üzerinde çalışıyorum. Bu konuyu hükümetim ve müttefiklerimle görüşeceğim."

        Hultqvist, YPG/PKK'ya bağlı sözde özerk yönetimi desteklemek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerine temsilci göndermesi için hükümetiyle görüşme yapacağını belirterek "Yardım için bir mekanizma belirlemek için meslektaşlarımı ve hükümetimi görüşmelerimiz hakkında bilgilendireceğim." ifadelerini kullandı.

        HASEKE'DE "İRTİBAT OFİSİ" AÇILACAK
        YPG/PKK'ya destek veren ülkeler arasında yer alan İsveç, Suriye'nin doğusunda örgüt işgalindeki bölgelere belli aralıklarla resmi heyetler göndererek terörist elebaşlarıyla görüşüyor.

        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Malikkiye ilçesinde irtibat ofisi hazırladı.

        İsveç hükümeti ile örgüt arasındaki koordinasyonun sağlanması görevini üstlenmesi beklenen ofisin, ileriki günlerde açılması bekleniyor.

        YPG/PKK'nın sözde özerk yönetimlerine maddi destek sağlayan İsveç, yardım kuruluşları yoluyla da bölgedeki altyapı çalışmalarına destek oluyor.

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