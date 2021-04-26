SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Biden'ın skandal kararına sert tepki: Bu yanlış düzeltilmelidir

Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak 'soykırım' ifadesini kullanması sonrası skandal karara Türkiye'den tepkiler dinmiyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Biden'ın skandal ifadesinden bir an önce vazgeçmesi gerektiğini söyledi, 'Tarihi gerçekleri çarpıtmaktır' ifadesini kullandı.
Bakan Akar açıklamasında şu ifadeleri kulllandı:
1. ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanması; tarihi gerçekleri inkâr ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır.
2. Bu ifadeyi kullananlar dünya ve kendi tarihlerine bakmalıdır.
3. Olmayan bir olayın tekrarı söz konusu olamayacağı için de ABD yönetiminin gerekçesi geçersizdir.
4. 2020 öncesi böyle bir ifade kullanılmazken ne değişti de böyle bir karar alındı? Sağduyulu Amerikan halkı bu konuda ne düşünüyor?
5. Ermeni halkını dahi temsil etmeyen lobilerin yönlendirmesi ile alınan bu kararın akıl ve ahlak ile izahı yoktur. Bu karar, entelektüel namus bakımından da ibretlik bir karar ve açıklamadır.