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    • 26.04.2021 11:07
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    SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Biden'ın skandal kararına sert tepki: Bu yanlış düzeltilmelidir

    Son dakika haberi! 'ın olaylarıyla ilgili olarak 'soykırım' ifadesini kullanması sonrası skandal karara Türkiye'den tepkiler dinmiyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı , "Ermeni halkını dahi temsil etmeyen lobilerin yönlendirmesi ile alınan bu kararın akıl ve ahlak ile izahı yoktur. Bu karar, entelektüel namus bakımından da ibretlik bir karar ve açıklamadır." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Bakan Akar'dan Biden'a sert tepki

    Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak 'soykırım' ifadesini kullanması sonrası skandal karara Türkiye'den tepkiler dinmiyor.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Biden'ın skandal ifadesinden bir an önce vazgeçmesi gerektiğini söyledi, 'Tarihi gerçekleri çarpıtmaktır' ifadesini kullandı.

    Bakan Akar açıklamasında şu ifadeleri kulllandı:

    1. ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanması; tarihi gerçekleri inkâr ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır.

    2. Bu ifadeyi kullananlar dünya ve kendi tarihlerine bakmalıdır.

    3. Olmayan bir olayın tekrarı söz konusu olamayacağı için de ABD yönetiminin gerekçesi geçersizdir.

    4. 2020 öncesi böyle bir ifade kullanılmazken ne değişti de böyle bir karar alındı? Sağduyulu Amerikan halkı bu konuda ne düşünüyor?

    5. Ermeni halkını dahi temsil etmeyen lobilerin yönlendirmesi ile alınan bu kararın akıl ve ahlak ile izahı yoktur. Bu karar, entelektüel namus bakımından da ibretlik bir karar ve açıklamadır.

        6. Tarihin böyle siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir.

        7. Tarihten düşmanlık çıkarmak ve yeni karşıtlıklar yaratmak kabul edilemez ve faydasızdır.

        8. Tarihî olaylar hesaplaşma ve çatışma aracı olarak kullanılmamalıdır, siyasallaştırılmamalıdır. Böyle bir ortamın oluşmasının başta Türkiye-Ermenistan ve Türk-Ermeni ilişkileri olmak üzere bölge barışını olumsuz yönde etkileyeceği açıktır.

        9. Bölgemizin barış ve huzuru, Ermeni Diasporası ve onu, dün olduğu gibi günümüzde de kendi çıkarları için kullanmaya çalışan ülkelerin değil, bizlerin; bölge ülkelerinin, Türkiye'nin ve Ermenistan'ın ortak sorunudur.

        10. Türkiye her zaman 1915 olayları ile ilgili tartışmaların siyasiler değil tarihçiler tarafından yapılması gereken bir konu olduğunu savunmuş ve ABD gibi müttefik ülkeler de dâhil olmak üzere üçüncü ülkelerden de bunu beklemiştir.

        11. Buna rağmen ABD yönetimi bu kararıyla kendi resmi raporlarını da, imzalarını da inkâr ederek Ermeni diasporasının ve diğer bazı odakların baskılarına boyun eğmiş, ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar Ajansında (NARA) bulunan başta General Harbord Raporu12 olmak üzere mevcut bilgi ve belgeleri görmezden gelmiştir.

        12. Sonuç olarak; yüz yıllarca birlikte güven ve refah içinde yaşadıkları ve birlikte yaşama iradesine sahip oldukları Amerikan belgeleri ile sabit Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları "SOYKIRIM" olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir.

        13. Bu yanlış düzeltilmelidir.



        ABD'DEN SKANDAL '1915 OLAYLARI' KARARI
        ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları ile ilgili iddia edilen sözde soykırım hakkında skandal bir açıklamada bulundu. Biden, olayları "soykırım" olarak niteledi ve "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı'nın kendini bilmez skandal açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki geldi.

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