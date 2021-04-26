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    • 26.04.2021 18:59
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    AK Parti Sözcüsü : 'nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir

    AK Parti Sözcüsü , “’nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gasp etmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir. 'nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir" dedi.

    KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



    MEŞRU DEĞİLDİR VE ASLA KABUL GÖRMEYECEKTİR
    Türkiye'nin her zaman ve her şart altında KKTC'nin yanında ve Kıbrıs Türk davasının savunucusu olduğunu belirten Çelik, "KKTC'nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gasp etmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir" dedi.



    İşte Çelik'in o açıklamaları;

    "KKTC'nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gasp etmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir. Her meşru çözüm girişiminde KKTC ve Türkiye her zaman en yapıcı siyaseti ortaya koymuştur. Ama bunun karşılığında hiçbir yapıcı siyaset görmemiştir. Yunanistan ve GKRY aşırı talepler dışında masaya bir şey getirmemiştir. KKTC'nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye'yi görecektir. Kimsenin KKTC'nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır"

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