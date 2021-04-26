İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Ümraniye ve Üsküdar'da Halk Ekmek büfelerinin engellendiğine yönelik iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesaplarından açıklama yaptılar.

KABAKTEPE: "İBB, GECEKONDU GİBİ BÜFE YERLEŞTİRİYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi ve "İBB yine ucuz siyaset peşinde! İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karar gereği; Halk Ekmek büfeleri için ilçe belediyesinden görüş alması gereken İBB, gecekondu gibi büfe yerleştiriyor. Zabıta gelince de 'Engelleniyoruz!' diye veryansın edip kameralara oynuyor. Karar ortada" ifadelerini kullandı.

TÜRKMEN: "ŞEHİRCİLİK, YÖNETİM ANLAYIŞINIZ BU MU!"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, "Büfelerin şehit yakınları gazi ve engellilere verilmesi, ilçe belediyesinin imar ve şehircilik yönünden uygun görüşünün alınması gerekiyor. Soruyoruz; Belediyemizden böyle bir görüş, onay aldınız mı? Şehircilik, yönetim anlayışınız bu mu!" diye sordu.

YILDIRIM: "EN HAFİF TABİRLE BASİTLİK"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, Ümraniye Belediyesi'nin ekmek satışına karşı olmadıklarını belirterek, "Şu anda Ümraniye sınırları içerisinde 35 noktada halk ekmek satış noktası bulunmaktadır. Kent kültürü içerisinde mobil satış büfelerinin ihtiyaca göre uygun noktalara koyulması gerekmektedir" dedi.

İsmet Yıldırım, şunları söyledi:

"Bir oldu bittiyle büfelerin koyulması ve 'ben yaptım oldu' zihniyetiyle bir yere varılması imkansızdır. Ülkemiz zor günlerden geçerken bu tarz olaylarla siyasi rant elde etmeye çalışmak en hafif tabirle basitliktir. Ümraniye halkı bizi gayet iyi tanımaktadır. Algı operasyonlarıyla Ümraniyelileri kandıramazsınız."

TUNCER: "ÖNCE MECLİS KARARINI ÇİĞNE SONRA MAĞDUR EDEBİYATI YAP"

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer de, İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'u eleştirdi.

Murat Ongun, "Bugüne kadar İstanbul genelindeki 533 Halk Ekmek büfesinin 100'e yakını CHP'li belediyelere yerleştirilmişti ve hiçbir sorun yaşanmamıştı. Şimdi İBB Meclisi'nden oy birliğiyle geçen büfelerin Ümraniye ve Üsküdar'da engellenmesini anlamak mümkün değil" iddiasında bulunmuştu.

Yavuz Selim Tuncer, Murat Ongun'un söz konusu paylaşımını eleştirerek, "Ekmeğin siyaseti olmaz bu doğru ama belediyenin hukuku olmak zorunda! Yancı Murat Ongun.. Meclis kararında büfelerin yerleştirileceği alanın ilçe belediyesince uygun görülmesi gerektiği yazıyor. Önce meclis kararını çiğne sonra mağdur edebiyatı yap. Ne güzel İstanbul be.." dedi.