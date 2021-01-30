CHP, HDP ve İyi Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun neredeyse iki senedir İstanbul'a hizmet üretemesi halkın tepkisini çekiyor. Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nın son hali yürek sızlattı.
İMAMOĞLU "PIRIL PIRIL BİR OTOGARIMIZ OLDU" DEMİŞTİ
Bunu sosyal medyadan algı yaparak önlemeye çalışan İmamoğlu, 2020'nin Eylül ayında paylaştığı bir tweette, "Çok emek verdik ama değdi. Bir yıl önce devralmıştık şimdi tertemiz, pırıl pırıl bir otogarımız oldu. Güvenlik ve temizlik sorunlarını çözdük, baştan sona yeniledik, el değmedik nokta bırakmadık. Otogarda kütüphane, kitap okuma, etkinlik ve çalışma alanları dahi var." demişti. İmamoğlu'nun paylaştığı görüntülerde küçük bir oda ve birkaç tane sandalye haricinde bir şey yok.
BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI'NDA İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER
İmamoğlu'nun yalan söylediği ortaya çıktı. Büyük İstanbul Otogarı'nı aracıyla gezen bir vatandaş çektiği görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde Büyük İstanbul Otogarı'nın alt katlarındaki damlayan kanalizasyon ve yağmur akıntıları yüzünden yaya olarak dolaşılamıyor. Vdieoyu çeken vatandaş otogardan çıkınca arabasını yıkacağını belirtti.
"DİKKAT EDİN ÖZLEM GÜRSES'İN ÜZERİNE İDRAR DÖKÜLMESİN"
Halk TV'de Özlem Gürses'e konuk olan İmamoğlu'nun Büyük İstanbul Otogarı yalanlarına tepki gösteren vatandaşın çektiği videoda şunları söyledi;