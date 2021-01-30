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    • 30.01.2021 19:35
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    'nın görüntüleri mide bulandırdı! Başkanı yalan söylemiş

    CHP'li Başkanı 'nun kendisini hizmet yapıyormuş gibi gösterdiği yalanları bitmek bilmiyor. "Bir yıl önce devralmıştık şimdi tertemiz, pırıl pırıl bir otogarımız oldu. " diye paylaştığı 'nın her yeri dökülüyor. Bir vatandaşın paylaştığı videolarda korkunç görüntüler yer aldı.

    takvim.com.tr
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yalan söylemiş

    CHP, HDP ve İyi Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun neredeyse iki senedir İstanbul'a hizmet üretemesi halkın tepkisini çekiyor. Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nın son hali yürek sızlattı.

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    İMAMOĞLU "PIRIL PIRIL BİR OTOGARIMIZ OLDU" DEMİŞTİ

    Bunu sosyal medyadan algı yaparak önlemeye çalışan İmamoğlu, 2020'nin Eylül ayında paylaştığı bir tweette, "Çok emek verdik ama değdi. Bir yıl önce devralmıştık şimdi tertemiz, pırıl pırıl bir otogarımız oldu. Güvenlik ve temizlik sorunlarını çözdük, baştan sona yeniledik, el değmedik nokta bırakmadık. Otogarda kütüphane, kitap okuma, etkinlik ve çalışma alanları dahi var." demişti. İmamoğlu'nun paylaştığı görüntülerde küçük bir oda ve birkaç tane sandalye haricinde bir şey yok.

    BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI'NDA İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER

    İmamoğlu'nun yalan söylediği ortaya çıktı. Büyük İstanbul Otogarı'nı aracıyla gezen bir vatandaş çektiği görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde Büyük İstanbul Otogarı'nın alt katlarındaki damlayan kanalizasyon ve yağmur akıntıları yüzünden yaya olarak dolaşılamıyor. Vdieoyu çeken vatandaş otogardan çıkınca arabasını yıkacağını belirtti.

    "DİKKAT EDİN ÖZLEM GÜRSES'İN ÜZERİNE İDRAR DÖKÜLMESİN"

    Halk TV'de Özlem Gürses'e konuk olan İmamoğlu'nun Büyük İstanbul Otogarı yalanlarına tepki gösteren vatandaşın çektiği videoda şunları söyledi;

        "Tabii ben buraları çekerken 25 sene burayı AK Parti yönettiniz diyen CHP'lileri duyar gibiyim. Evet 25 sene burayı Otobüsçüler Derneği'ne vermiş. 5 Mayıs 2019, yani tam seçim sürecinde bunların sözleşmesi bitmiş. Zaten AK Parti sözleşmesi biten bu dernekten burayı alıp çok güzel bir şekilde otogarı yeniden hayata geçirecekti. Ama İmamoğlu geldi. 2 yılda İstanbul'a tek bir çivi çakmayan İmamoğlu, sadece şuraları mavi beyaza boyadı. Ama maalesef çok özür dilerim. Yukarılardan lağamlar akıyor. Özlem Gürses'i de buraya getirecekmiş İmamoğlu, dolaşırken lütfen dikkat edin üzerlerine idrar dökülmesin. Otogar yalanı da böylece çökmüş oldu."

        "YANDAŞ MEDYANI AL BURALARDA DOLAŞTIR"

        Vatandaş, "Ekranlarda şov yapmakla olmuyor. İki yıldır İstanbul'a hiçbir şey yapmadın. Hadi buralarda dolaştır Özlem Gürses'i. Senin gibi aynı düşünceye sahip yandaş medyanı Fox'un da muhabirlerini al buralarda dolaştır. Otogarı adam etmiş ya. İşte al otogar böyle" diyerek tepki gösterdi.
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        Haberler Güncel Büyük İstanbul Otogarı'nın görüntüleri mide bulandırdı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yalan söylemiş