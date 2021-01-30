Bunu sosyal medyadan algı yaparak önlemeye çalışan İmamoğlu, 2020'nin Eylül ayında paylaştığı bir tweette, "Çok emek verdik ama değdi. Bir yıl önce devralmıştık şimdi tertemiz, pırıl pırıl bir otogarımız oldu. Güvenlik ve temizlik sorunlarını çözdük, baştan sona yeniledik, el değmedik nokta bırakmadık. Otogarda kütüphane, kitap okuma, etkinlik ve çalışma alanları dahi var." demişti. İmamoğlu'nun paylaştığı görüntülerde küçük bir oda ve birkaç tane sandalye haricinde bir şey yok.

BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI'NDA İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER