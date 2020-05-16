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    • 16.05.2020 11:23
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    'li Başkanı 'nun bir yalanı daha ortaya çıktı!

    Skandallarıyla gündemden düşmeyen ’li Başkanı ’nun bir yalanı daha ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu’nun ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesinin İBB Meclisince engellendiğine ilişkin iddialarını Grup Başkanvekili çürüttü. Göksu, “İBB Başkanı maalesef yine yalan söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın desteklenmesinin ‘İBB meclisince engellendiği’ yalan” ifadelerini kullandı.

    Bir yalanı daha ortaya çıktı!

    Esenler Belediye Başkanı , sosyal medya hesabından 'li Meclisi'nde koronavirüs döneminde ihtiyaç sahiplerin desteklenmesine yönelik yönetmeliğinin oy birliğiyle geçtiğini ve bir engellenme olmadığını belirtti.

    CHP'Lİ İMAMOĞLU YİNE YALAN SÖYLEDİ
    İhtiyaç sahiplerine yardımların meclisince engellendiğine dair bir kararın olmadığını söylediği açıklamasında Göksu, bir belge paylaştı. Ayrıca CHP'li hakkında Göksu şunları söyledi:

    "İBB Başkanı maalesef yine YALAN söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın desteklenmesinin 'İBB meclisince engellendiği' YALAN Sosyal yardım yönetmeliği iyileştirildi. Ödenek %3'ten %15'e çıkarıldı. Karar kendisinin de katıldığı mecliste OY BİRLİĞİ ile geçti. İşte bu da belgesi!" (Sabah)

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