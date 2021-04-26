



Tedbirler sayesinde vaka sayısında büyük bir azalma olacağını düşündüğünü belirten Doç. Dr. Çabalak "Hep söylenen bir şey var; virüs gezmez bir gezdiririz. Bu pandemilerin dalgalı bir seyri var. Belli bir dönem çıkıyor daha sonra plato gibi aşağı iniyor. Düşüşler de başladı. Pik'in inişini yakaladık gibi görülüyor. Yeni tedbirler sayesinde iniş trendinin hızlanmasına katkı sağlayacaktır. Pandemilerde kural şudur; hareki kısıtlamak. Alınan yeni tedbirler de insanların trafiğini azaltmak için alınmış, özellikle şehirlerarası seyahatlarin kapatması. Tedbirleri üst üste koyduğumuzda iniş trendinin hızlanacağını göreceğiz. Bayramdan sonra çok iyi rakamları konuşacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.