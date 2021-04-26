Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.04.2021 21:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.04.2021 21:29
    ABONE OL

    ? Özel araçla var mı? ?

    ? Sorusunun yanıtı gündemde binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrasında halka önemli açıklamalarda bulundu, belirli tarihler arasında tam kapanma uygulanacak. da yeniden gündeme gelince tüm illerden yüzbinlerce vatandaş ? ? Sorgulamasını yapmaya başladı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Şehirlerarası seyahat izni nasıl alınır?

    Şehirlerarası seyahat izni nasıl alınır? Özel araçla seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağından kimler muaf? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. 26 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tam kapanmanın uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Ramazan Bayramı'nı da içerisine alan tam kısıtlama sonrasında milyonlarca kişi seyahat yasağı araştırmalarına başladı. Peki Şehirlerarası seyahat iznini kimler alabilir?

    ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?

    Kabine Toplantısı yeni kararları uygulanmaya başlanacak ve bu kapsamda tam kapanma uygulanacak. 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.
    Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ SEYAHAT KISITLAMASI

    Mevcut genelge devam ediyor olup, 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında yeni genelge yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

    3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

    3.1- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

        3.2- Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

        ▪ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
        ▪ Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),
        ▪ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
        ▪ ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
        ▪ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
        ▪ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
        ▪ Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

        SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

        Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

        3.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa'nın çehresini değiştirecek örnek proje
        Haberler Güncel Şehirlerarası seyahat izni nasıl alınır? Özel araçla seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağından kimler muaf?