Şehirlerarası seyahat izni nasıl alınır? Özel araçla seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağından kimler muaf? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. 26 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tam kapanmanın uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Ramazan Bayramı'nı da içerisine alan tam kısıtlama sonrasında milyonlarca kişi seyahat yasağı araştırmalarına başladı. Peki Şehirlerarası seyahat iznini kimler alabilir?
ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?
Kabine Toplantısı yeni kararları uygulanmaya başlanacak ve bu kapsamda tam kapanma uygulanacak. 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.
Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ SEYAHAT KISITLAMASI
Mevcut genelge devam ediyor olup, 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında yeni genelge yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
3.1- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.