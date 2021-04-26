1-16 Mayıs tam kapanma olacak mı? 15 gün tam kapanma var mı? Gözler kabine toplantısında!

TAM KAPANMA OLACAK MI?

ürriyet'in haberine göre; Ramazan Bayramı'nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. Hükümette yapılan değerlendirmelerde, bu süreçte aşılamanın hızlandırılmasının hedeflendiği, İsrail'in başarısının da bundan kaynaklandığına ilişkin saptamalar yapıldığı öğrenildi.

"Kapanma ve aşılama" birlikte yapılırsa sonuçlarının daha başarılı olacağı belirtildi. Rusya ile yeni aşı görüşmelerinin bundan kaynaklandığı, toplumun en az 50 milyonunun aşılanmasının salgının seyrini değiştireceği ifade ediliyor. Üçüncü aşının devreye sokulmasında geç kalındığını dile getirenler bulunuyor.

Uzmanlar, kapatmanın birinci dalgadaki kararlara dönülmesi anlamına geldiğini ifade ettiler. Buna göre kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri ve tüm işletmeleri kapsayacağı, üretim yapan yerler, marketler, gıda zincirleri gibi daha önce sayılan yerlerin hariç tutulacağı iddia ediliyor. Yeni kararların daha esnek olmasını isteyenler de bulunuyor. 3 haftalık bir sıkı kontrol döneminin ardından, vaka ve ölüm oranlarında önemli bir gerileme ile yaza girilmesinin planlandığı belirtiliyor.