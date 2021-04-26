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    • 26.04.2021 09:22
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    1-16 Mayıs ? var mı? Gözler kabine toplantısında!

    Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle tam kapanma iddiaları sık sık sosyal medyada konuşuluyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde bir tam kapanma yönündeki iddialar sık sık dillendiriliyor. Bunun için verilen tarih ise 1-16 Mayıs oldu. Peki 1-16 Mayıs ? var mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi!

    takvim.com.tr
    1-16 Mayıs tam kapanma olacak mı? 15 gün tam kapanma var mı? Gözler kabine toplantısında!

    Tam kapanma olacak mı sorusunun cevabı sık sık sorgulanıyor. 1-16 Mayıs tam kapanma olacak mı? 15 gün tam kapanma var mı? Ramazan Bayramı'nda tam kapanma iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Bazı uzmanlara göre tam kapanmayla yaz aylarında vaka sayısında büyük düşüşler meydana gelebilir. Peki, 1-16 Mayıs tam kapanma olacak mı? 15 gün tam kapanma var mı?

    GÖZLER KABİNEDE!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgınla mücadelede alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak. Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Türkiye, önümüzdeki günlerde salgınla mücadelede kapanma ile günlük vakaları hızla düşürürken hızlı bir aşılama sürecine girmek istiyor. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 aylık süreci belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

    Kabine toplantısında, ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek. Tam kapanmada kamu ve özel işyerleri kapalı olacak. Zorunlu üretim sektörleri ve marketler gibi hizmetler ise devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek.

    Kapanma kararıyla vakalar hızla aşağı doğru çekilirken aşılamaya ise hız verilecek. Spuknik V aşısının bu nedenle devreye sokulduğu 40-50 milyonun kısa sürede aşılanmasının planlandığı bildirildi. Alınan önlemlere karşın günlük vaka sayılarının daha önceki dalgalardaki olduğu gibi hızla düşmemesinin iki nedeni bulunuyor.

    Bunlardan ilki İngiliz mutantı. Şu anda vakaların yüzde 90'ı yüzde 30 daha hızlı yayılan İngiliz mutantı. İkinci ise toplumun yüzde 30'luk bölümünün "Sıkıldım, bunaldım" diyerek yasaklara uymaması.

        TAM KAPANMA OLACAK MI?

        ürriyet'in haberine göre; Ramazan Bayramı'nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. Hükümette yapılan değerlendirmelerde, bu süreçte aşılamanın hızlandırılmasının hedeflendiği, İsrail'in başarısının da bundan kaynaklandığına ilişkin saptamalar yapıldığı öğrenildi.

        "Kapanma ve aşılama" birlikte yapılırsa sonuçlarının daha başarılı olacağı belirtildi. Rusya ile yeni aşı görüşmelerinin bundan kaynaklandığı, toplumun en az 50 milyonunun aşılanmasının salgının seyrini değiştireceği ifade ediliyor. Üçüncü aşının devreye sokulmasında geç kalındığını dile getirenler bulunuyor.

        Uzmanlar, kapatmanın birinci dalgadaki kararlara dönülmesi anlamına geldiğini ifade ettiler. Buna göre kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri ve tüm işletmeleri kapsayacağı, üretim yapan yerler, marketler, gıda zincirleri gibi daha önce sayılan yerlerin hariç tutulacağı iddia ediliyor. Yeni kararların daha esnek olmasını isteyenler de bulunuyor. 3 haftalık bir sıkı kontrol döneminin ardından, vaka ve ölüm oranlarında önemli bir gerileme ile yaza girilmesinin planlandığı belirtiliyor.

        Yapılan değerlendirmelerde, 17 Nisan'dan itibaren vaka sayılarının plato çizmeye başladığı, son birkaç günde yayılım hızının düştüğü belirtiliyor. Son birkaç günde iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerinde seyrettiği, bunun önemli bir kırılma noktası olduğu ifade edildi. Aktif vaka sayısının azalması anlamına gelen bu sonucun önemli olduğu belirtildi. Test-vaka oranında da düşüş gözlemlendi. Yüzde 20'ler civarında olan oran yüzde 16'lara geriledi.

        Vakaların geçen seferlerden daha yavaş gerilemesinin iki nedeni olduğu belirtiliyor. Bunun ilk nedeninin mutant virüsün yüzde 30 daha hızlı yayılması, ikinci nedeninin ise vatandaşların yüzde 30'unun yasaklara eskisi gibi uymaması olduğu ifade edildi.

        Öte yandan halen yüksek olan ölüm oranlarının bir süre daha bu düzeyde seyredeceği, bu durumdan 3 hafta önceki vakaların sorumlu olduğu ifade edildi. Kısmi kapatmaya neden olan dönemde hastalananlar nedeniyle yoğun bakımların dolu olduğu, bu doluluğun ancak 2-3 hafta sonra sona azalmasının beklendiği belirtildi. Yoğun bakım aşamasına gelinen hastanın yüzde 40'ının kaybedildiği de paylaşıldı.
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        Haberler Güncel 1-16 Mayıs tam kapanma olacak mı? 15 gün tam kapanma var mı? Gözler kabine toplantısında!