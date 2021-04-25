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    • 25.04.2021 13:42
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    ! MSB duyurdu: Terör hedefleri yerle bir edildi

    haberine göre , Irak'ın kuzeyine başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

    MSB duyurdu: Terör hedefleri yerle bir edildi

    , Irak'ın kuzeyine başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

    İşte MSB'den yapılan o açıklama
    Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.

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