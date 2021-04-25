Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

İşte MSB'den yapılan o açıklama

Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.