Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.
İşte MSB'den yapılan o açıklama
Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.
Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/IL4NCp10UP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2021