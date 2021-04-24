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    • 24.04.2021 16:21
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    'da köşeye sıkışan PKK'nın paniği telsiz konuşmalarına yansıdı: Sürekli bombalıyorlar

    Son dakikine göre (TSK), ’ın kuzeyinde geniş bir alanda terör örgütü PKK’ya yönelik havadan ve karadan operasyon başlattı. Operasyona ilişkin son dakika bilgileri de ortaya çıktı. Köşeye sıkışan teröristlerin telsiz konuşmalarında "Sürekli bombalıyorlar, asker her yerden geliyor" sözleri yaşanan paniğin göstergesi oldu.


    TSK, Irak'ın kuzeyinde 10 Şubat'ta düzenlediği 'Pençe Kartal-2' operasyonunun ardından dün gece yeni bir operasyon başlattı. Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

    CANLI YAYINDA TERÖRİSTLERİN TELSİZ KONUŞMALARINI AKTARDI
    A Haber Yurt-İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, çok özel bir bilgiyi canlı yayında paylaştı. Ulak, teröristlerin kuşatıldığını ve çaresiz halde olduklarını aktardı. Ulak, teröristlerin telsiz konuşmalarının deşifre olduğunu duyurdu.

    Ulak'ın A Haber'de aktardığına göre teröristler sözde yöneticilerine, "Her yerden asker geliyor. Sıkıştık, her yerden ateş açıyorlar" seslendiği ortaya çıktı.



    İHA VE SİHA'LAR DA GÖREV ALDI
    Operasyonda TSK'ya ait yerli İHA ve SİHA'lar da görev aldı. SİHA'lar ile ATAK helikopterleri, hava harekatı sırasında teröristlerin kaçış noktalarını bombaladı.



        BÖLGEYE KOMANDOLAR İNDİRİLDİ
        Hava harekatı ile birlikte komandolar da helikopterlerle bölgeye indirildi. Ayrıca sınır hattında görev yapan Mehmetçik de PKK hedeflerinin vurulduğu bölgelerde temizlik çalışması yaptı. Saha temizliği çalışmasına komandolar ve özel kuvvetlerden oluşan kara birlikleri katıldı.



        ÇOK SAYIDA HEDEF VURULDU
        Operasyonda PKK'lı teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınak olarak kullanılan çok sayıda hedef imha edildi. Ayrıca terör örgütünün cephane olarak kullandığı mağaralar da vuruldu. Türkiye'ye sızmak için hazırlık yaptığı değerlendirilen teröristlerin ağır kayıplar verdiği belirtildi.



        METİNA'NA ÇEVRESİNDE PKK KAMPLARI
        Uzmanlar, Metina bölgesi ve çevresinde bulunan Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerinde PKK kamplarının bulunduğunu, bu bölgelerdeki terör varlığının sona erdirilmesi için harekatın önemli olduğunu söyledi.

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