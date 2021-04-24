TSK, Irak'ın kuzeyinde 10 Şubat'ta düzenlediği 'Pençe Kartal-2' operasyonunun ardından dün gece yeni bir operasyon başlattı. Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.
CANLI YAYINDA TERÖRİSTLERİN TELSİZ KONUŞMALARINI AKTARDI
A Haber Yurt-İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, çok özel bir bilgiyi canlı yayında paylaştı. Ulak, teröristlerin kuşatıldığını ve çaresiz halde olduklarını aktardı. Ulak, teröristlerin telsiz konuşmalarının deşifre olduğunu duyurdu.
Ulak'ın A Haber'de aktardığına göre teröristler sözde yöneticilerine, "Her yerden asker geliyor. Sıkıştık, her yerden ateş açıyorlar" seslendiği ortaya çıktı.
İHA VE SİHA'LAR DA GÖREV ALDI
Operasyonda TSK'ya ait yerli İHA ve SİHA'lar da görev aldı. SİHA'lar ile ATAK helikopterleri, hava harekatı sırasında teröristlerin kaçış noktalarını bombaladı.