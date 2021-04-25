1 Mayıs resmi tatil mi? 2021 yılında 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? Tatil olacak mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Emek ve Dayanışma Günü her yıl kutlanıyor ve birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele için çeşitli etkinlikler düzenlirken bu yıl koronavirüs gölgesinde yaşanacak. Vatandaşlar 1 Mayıs'ın hangi gün kutlanacağını ve işlerin, okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye ve aramaya başladı. İşte detaylar…
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçilerin dünya genelinde kutladığı bir bayramdır. 1 Mayıs resmi tatildir.
Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2021 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Fakat bu yıl Cumartesi gününe denk geldiği için çalışanlar ekstra bir tatil yapmamış olacak.
1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?
İşçi Bayramı'na uzanan sürecin ilk adımının 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri çalışma saatlerinin azaltılması için başlattığı protestolara kadar dayanıyor. Ancak bu protestolar tarihte, ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadelenin, 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edilmesine kadar uzanıyor.
ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadelenin temsili...