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    • 25.04.2021 13:38
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    ? ? Tatil olacak mi?

    Resmi tatilleri yakından takip edenler ? Sorusunun yanıtını merakla araştırır oldu. Özellikle çalışan vatandaşlar ve okula giden öğrenciler hangi tatilin hangi güne geldiğini çok öncesinden sorguluyor. Yıllık izinlerini birleştirerek dinlenmek ya da şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar da ? Tatil olacak mi? Sorusuna cevap arar oldu. Peki 1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman ortaya çıktı, tarihçesi hakkında bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    1 Mayıs resmi tatil mi?

    1 Mayıs resmi tatil mi? 2021 yılında 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? Tatil olacak mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Emek ve Dayanışma Günü her yıl kutlanıyor ve birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele için çeşitli etkinlikler düzenlirken bu yıl koronavirüs gölgesinde yaşanacak. Vatandaşlar 1 Mayıs'ın hangi gün kutlanacağını ve işlerin, okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye ve aramaya başladı. İşte detaylar…

    1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçilerin dünya genelinde kutladığı bir bayramdır. 1 Mayıs resmi tatildir.

    Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2021 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Fakat bu yıl Cumartesi gününe denk geldiği için çalışanlar ekstra bir tatil yapmamış olacak.

    1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    İşçi Bayramı'na uzanan sürecin ilk adımının 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri çalışma saatlerinin azaltılması için başlattığı protestolara kadar dayanıyor. Ancak bu protestolar tarihte, ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadelenin, 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edilmesine kadar uzanıyor.

    ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadelenin temsili...

        Amerikalı işçilerin, 8 saatlik iş gününü kabul ettirmek için mücadelesi 1884'te başladı. Chicago'da, Trade-Unions (İşçi Birliği) Kongresi de 1 Mayıs 1886'dan itibaren normal iş gününün 8 saat olarak belirlenmesini kararlaştırdı. 1 Mayıs 1886'da ABD'nin büyük kentlerinde beş binden fazla grev ilan edildi. Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralandı. 3 gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan dördü idam, dördü ağır hapis cezasına çarptırıldı.

        Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. kongresi), işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir günün ortak bayram ilan edilmesi benimsendi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.
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