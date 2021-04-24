Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında Kandil'de 4 hedefin vurulduğunu açıkladı.
"HAVA HAREKATI İLE..."
Bakanlığın resmi sostal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekâtı ile etki altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
İşte MSB'den yapılan o açıklama;
Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekâtı ile etki altına alınmıştır.#MSB #TSK pic.twitter.com/sxbtvfrHR6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2021