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    • 25.04.2021 01:12
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    Son dakika: duyurdu! 'de 4 hedef hava harekatıyla vuruldu

    'ndan yapılan açıklamada "Pençe operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

    MSB duyurdu: Kandil'de 4 hedef vuruldu


    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında Kandil'de 4 hedefin vurulduğunu açıkladı.



    "HAVA HAREKATI İLE..."
    Bakanlığın resmi sostal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekâtı ile etki altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.



    İşte MSB'den yapılan o açıklama;

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Kandil'de 4 hedef hava harekatıyla vuruldu