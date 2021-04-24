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    • 24.04.2021 21:33
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    paylaştı: İşte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler

    Son dakika haberi... 'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlatıldı. operasyona ilişkin ilk görüntüleri paylaştı.

    takvim.com.tr

    'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlatıldı.

    tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler paylaşıldı.

    'dan yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK ve diğer terörist unsurlara karşı Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler..." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: İşte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler