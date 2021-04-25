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    • 26.04.2021 04:40
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    Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Biden'ın 'soykırım' açıklamasına: Gelecek günlerde tepkiler olacak

    Son dakika haberi... 'ın skandal 'soykırım' açıklamasına aynı gün jet hızıyla 'den tepkiler gelmişti. haber ajansına açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Biden'ın açıklamasına yönelik “Gelecek günlerde ve aylarda farklı şekil ve derecelerde tepkiler olacaktır." ifadelerini kullandı.

    Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasına aynı gün jet hızıyla Türkiye'den tepkiler gelmişti. Reuters haber ajansına açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Biden'ın açıklamasına yönelik "Gelecek günlerde ve aylarda farklı şekil ve derecelerde tepkiler olacaktır." ifadelerini kullandı.

    "HAKSIZ AÇIKLAMAYA GEREKLİ TEPKİYİ VERECEĞİZ"

    Ankara'nın bu konuda ne tür adımlar atacağına dair detay vermeyen Büyükelçi Kalın, "Yeri ve zamanı geldiğinde bu talihsiz ve haksız açıklamaya gerekli tepkiyi vereceğiz." dedi.

        Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) pazartesi günü Biden'ın açıklamasına ilişkin açıklama yapacağını belirten Kalın, Amerikalı yetkililerin Türkiye'ye yapılan açıklamanın Türkiye'ye yönelik potansiyel tazminat davlarına yasal zemin teşkil etmeyeceğini söylediklerini kaydetti.

        "TARİHSEL GERÇEKLER BU GERÇEĞİ DESTEKLEMİYOR"

        Kalın, "Türklerin, atalarımız Osmanlıların soykırım yaptığını iddia etmek için tüm yaşananları bir kelimeye indirgeyip tek kelime ile kabul edilemez. Tarihsel gerçekler bu gerçeği desteklemiyor." ifadelerini kullandı.

            Biden, 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadesini kullanmıştı.
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