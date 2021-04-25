Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Biden'ın 'soykırım' açıklamasına: Gelecek günlerde tepkiler olacak

Biden, 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadesini kullanmıştı.