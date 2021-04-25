Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Biden'ın 'soykırım' açıklamasına: Gelecek günlerde tepkiler olacak

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasına aynı gün jet hızıyla Türkiye'den tepkiler gelmişti. Reuters haber ajansına açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Biden'ın açıklamasına yönelik "Gelecek günlerde ve aylarda farklı şekil ve derecelerde tepkiler olacaktır." ifadelerini kullandı.
"HAKSIZ AÇIKLAMAYA GEREKLİ TEPKİYİ VERECEĞİZ"
Ankara'nın bu konuda ne tür adımlar atacağına dair detay vermeyen Büyükelçi Kalın, "Yeri ve zamanı geldiğinde bu talihsiz ve haksız açıklamaya gerekli tepkiyi vereceğiz." dedi.