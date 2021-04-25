Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlere yönelik "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" operasyonları sürerken Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları Irak sınırına gitti.
Bakan Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.
HAREKATA İLİŞKİN BİLGİ ALINDI
Akar, burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.