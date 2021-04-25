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    • 25.04.2021 19:39
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    Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları sınırında incelemelerde bulundu!

    'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlere yönelik "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" operasyonları sürerken Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları Irak sınırında incelemelerde bulundu.

    Akar ve komutanlar sıcak bölgede!

    Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlere yönelik "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" operasyonları sürerken Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları Irak sınırına gitti.

    Bakan Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.

    HAREKATA İLİŞKİN BİLGİ ALINDI
    Akar, burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

        ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
        Milli Savunma Bakanlığı'ndan sabah saatlerinde operasyona ilişkin açıklamada yapıldı.

        Karadan sızarak ve hava hücum harekatlarıyla bölgeye intikal eden kahraman komandoların terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerine ait hedefleri etkisiz hale getirmek için operasyonları sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ayrıca Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar ile tespit edilen hedefler imha edilirken, kara ateş destek vasıtalarımız da terör yuvalarına yönelik atışlarını sürdürüyor. Komandolarımızın 'ara-bul-yok et" parolasıyla, bölgede başlattığı arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristler tarafından tuzaklanmış EYP tuzakları ile silah ve mühimmat tespit edilmeye başlandı. Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyetinde 2 mayın, 24 EYP, 1 mağara, 4 hafif silah, 1 ağır silah, 1 roketatar, 151 hafif silah mühimmatı, 85 ağır silah mühimmatı, 3 roketatar mühimmatı, 2 havan/top mühimmatı ele geçirilerek METİ timlerimiz tarafından imha edilmiştir."
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