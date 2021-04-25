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    • 25.04.2021 18:06
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    Nisan ayının son günleri yaşanırken ? Sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından merakla araştırılır oldu. Her yıl Mayıs ayında büyük bir sevinçle kutlanan ? Cennetin ayaklarının altında olduğu anneler için ne yapılsa azdır ve sadece bir gün değil her zaman onlara sevgi ve saygıyla yaklaşmak gerekir. Şimdiden hediye arayışına girenler için 2021 Anneler Günü’nün hangi tarihe denk geldiğini haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Anneler Günü bu yıl ne zaman 2021 hangi gün? Anneler Günü’ne kaç gün kaldı?

    Anneler Günü bu yıl ne zaman 2021 hangi gün? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Çocuklarını doğdukları günden büyüdüklerinde kaç yaşına gelirse gelsin hala aynı sevgi ve özveriyle koruyan anneler için ayrılan bu özel gün tüm dünyada mutlulukla kutlanmaktadır. Anneler Günü tarihçesi ve en güzel sözleri de haberimizde bulabilirsiniz.

    2021 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

    Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı.

    Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü kutlanıyor.

    Yani bu yılki Anneler Günü 9 Mayıs'a denk geliyor.

    ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? İŞTE TARİHÇESİ...

    Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

        Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

        EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

        Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

        Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

        Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

        Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

        Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!
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