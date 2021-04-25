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    • Güncel
    • 26.04.2021 00:53
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    • 26.04.2021 01:12
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    Kripto para vurguncusu Thodex'in kurucusu nerede? Canlı yayında bomba iddia!

    Kripto para borsasında yaşanan Thodex vurgununa ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Firari kurucu 'in 'un başkenti 'da olduğu konuşulurken Sabah Yazarı 'den canlı yayında flaş bir iddia geldi.

    takvim.com.tr
    AHaber
    Fatih Faruk Özer nerede?

    Kripto para borsasında yaşanan Thodex vurgununa ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı.

    2 milyarlık vurgun yaptığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı konuşuluyor.

    HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
    Türkiye'nin girişimleri sonucu Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

    CANLI YAYINDA BOMBA İDDİA
    Firari kurucu Fatih Fatuk Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olduğu konuşulurken Sabah Yazarı Dilek Güngör'den canlı yayında flaş bir iddia geldi.

    A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Güngör, Özer'in çiftlik bank vurguncusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın gibi Güney Amerika ülkelerinde olduğu duyumunu aldığını söyledi.

    "URUGUAY - BREZİLYA..."
    Güngör, "Özer'in Ankara'dan gelen bilgiye göre Uruguay - Brezilya arasında olduğu söyleniyor." dedi. Güngör bu durumun bir iddia olduğunu söyledi.

        69 KİŞİ GÖZALTINDA
        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonlarda 68 şüpheliyi gözaltına aldı.

        AĞABEYİ VE ABLASI DA GÖZALTINDA
        Gözaltından bulunan 69 şüpheli arasında Özer'in Ağabey Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer de bulunuyor.

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