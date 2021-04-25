Kripto para borsasında yaşanan Thodex vurgununa ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı.
2 milyarlık vurgun yaptığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı konuşuluyor.
HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Türkiye'nin girişimleri sonucu Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
CANLI YAYINDA BOMBA İDDİA
Firari kurucu Fatih Fatuk Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olduğu konuşulurken Sabah Yazarı Dilek Güngör'den canlı yayında flaş bir iddia geldi.
A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Güngör, Özer'in çiftlik bank vurguncusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın gibi Güney Amerika ülkelerinde olduğu duyumunu aldığını söyledi.
"URUGUAY - BREZİLYA..."
Güngör, "Özer'in Ankara'dan gelen bilgiye göre Uruguay - Brezilya arasında olduğu söyleniyor." dedi. Güngör bu durumun bir iddia olduğunu söyledi.