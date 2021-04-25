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    • 26.04.2021 00:30
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    'dan 'a mesaj: ’nin kaderi bizim kaderimizdir

    İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın 'da yayımlanan "" gazetesine verdiği mülakat hakkında açıklama yaptı. Altun, "’nin kaderi bizim kaderimizdir" diye konuştu.

    Kaderi bizim kaderimizdir

    İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ı etiketleyerek sosyal medyada paylaşımda bulundu.

    "KIBRIS TÜRKLERİNİN DAVASI BİZİM ÖZ DAVAMIZDIR"

    Altun, "Ülkümüz ortaktır. Kıbrıs Türklerinin davası bizim öz davamızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kaderi bizim kaderimizdir" dedi.

    "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm gücümüzle KKTC'nin yanında olacağız" diyen Altun, kararlılık vurgusu yaptı.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'da yayımlanan "Kathimerini" gazetesine bir röportaj vermiş, mülakatta, "Türkiye, büyük bir ülkedir, bu ülkenin garantörüdür, anavatanıdır. Burada söz sahibidir" ifadelerini kullanmıştı.

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    Haberler Güncel Fahrettin Altun'dan Ersin Tatar'a mesaj: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kaderi bizim kaderimizdir