Kripto para piyasası Thodex'te gerçekleşen vurgun ülkenin gündemine oturdu. Birçok ismi reklamda oynatıp güven kazanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer iddiaya göre 2 milyar dolarlık bir vurgunla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Genel Müdürlüğe kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin talep iletildiğini açıkladı.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
80 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 şüphelinin ardından 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.
68 KİŞİ YAKALANDI
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 68 şüpheliyi yakaladı.