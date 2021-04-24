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    • 25.04.2021 02:08
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    Kripto para borsası soruşturmasında Fatih Faruk Özer'in ağabeyi gözaltına alındı!

    Kripto para piyasası 'te gerçekleşen vurgun ülkenin gündemini meşgul ederken flaş bir gelişme yaşandı. Thodex'in kurucusu ve yöneticisi ’in ağabeyi de Pendik'te saklandığı evde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 68 oldu.

    AJANSLAR
    Ağabeyi yakalandı!

    Kripto para piyasası Thodex'te gerçekleşen vurgun ülkenin gündemine oturdu. Birçok ismi reklamda oynatıp güven kazanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer iddiaya göre 2 milyar dolarlık bir vurgunla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Genel Müdürlüğe kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin talep iletildiğini açıkladı.

    KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
    Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

    80 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 şüphelinin ardından 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

    68 KİŞİ YAKALANDI
    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 68 şüpheliyi yakaladı.

        KRİPTO FARUK'UN AĞABEYİ YAKALANDI
        Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer de Pendik'te saklandığı evde gözaltına alındı.


        Güven Özer

        Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Faruk Fatih Özer in de arasında bulunduğu firari 12 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

        GÜVEN ÖZER AÇIKLAMA YAPMIŞTI
        Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer, olayların ardından yaptığı açıklamada kardeşinin çok iyi bir insan olduğunu, yıllardır kripto para işleriyle uğraştığını belirterek "Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım" ifadelerini kullanmıştı.
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