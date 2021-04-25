Kıbrıs Türk'ünün, Ada'da Rumlar kadar egemen olduğunun altını çizen Tatar, "Hiçbir taraf, diğer tarafa egemenliğini yayamaz. Her iki halk da kendi hür özyönetim hakkına sahiptir. Üniter yapıya gidecek bir federasyon tezini asla kabul etmeyiz." ifadesini kullandı.

Cenevre'de, tüm taraflar gibi Türkiye ve KKTC'nin de kendi tezlerini özgürce anlatma imkanı bulacağını dile getiren Tatar, KKTC'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı sıfatıyla kendi görüşlerini bu toplantıda ifade edeceğini belirtti.