Tatar, Yunanistan'da yayımlanan "Kathimerini" gazetesine verdiği mülakatta, Cenevre'deki Kıbrıs konulu 5+1 formatındaki gayriresmi toplantı öncesi Kıbrıs sorununun çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kıbrıs Türk'ünün, Ada'da Rumlar kadar egemen olduğunun altını çizen Tatar, "Hiçbir taraf, diğer tarafa egemenliğini yayamaz. Her iki halk da kendi hür özyönetim hakkına sahiptir. Üniter yapıya gidecek bir federasyon tezini asla kabul etmeyiz." ifadesini kullandı.
Cenevre'de, tüm taraflar gibi Türkiye ve KKTC'nin de kendi tezlerini özgürce anlatma imkanı bulacağını dile getiren Tatar, KKTC'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı sıfatıyla kendi görüşlerini bu toplantıda ifade edeceğini belirtti.
Cenevre'deki görüşmelerde, Avrupa Birliği'nin (AB) yer almasını doğru bulmadığını vurgulayan Tatar, "AB, taraftır. Bugün AB içerisinde hem Yunanistan var, hem Kıbrıs Rum yönetimi var. Bu iki üye, orada AB'yi etkiler vaziyettedir. Ben zaten temaslarımdan onu görüyorum." görüşünü paylaştı.
"AB, TARAFSIZ OLAMIYOR"
Tatar, Yunan-Rum ikilisinin, AB'nin karar alma mekanizmalarına doğrudan etki ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: