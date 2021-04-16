Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarıyla ilgili kararına ilişkin, "KKTC'de Anayasa Mahkemesinin din eğitimine ilişkin aldığı karar, içinde bulunduğumuz ramazan ayında özellikle vicdanları yaralamıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ersan Saner ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini, alınan bu kararı ve sonrasında yapılabilecek düzenlemeleri değerlendirdiklerini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerçekleştirdiği KKTC ziyareti çerçevesinde konuyla ilgili değerlendirmelere devam ettiğini hatırlatan Oktay, "Devlet, gerekli gözetim ve denetimi sağlayarak herkesin din ve vicdan hürriyetini temin etmek durumundadır." ifadesini kullandı.
VİCDANLARI YARALAMIŞTIR
"KKTC'de Anayasa Mahkemesinin din eğitimine ilişkin aldığı karar, içinde bulunduğumuz ramazan ayında özellikle vicdanları yaralamıştır." diyen Oktay, millet egemenliğine dayanan mahkemelerin, kararlarında milletin din ve vicdan özgürlüğünü yaralayacak hükümlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.
BÖYLE SAKAT BİR ANLAYIŞ OLABİLİR Mİ?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, alınan kararın içeriğine bakıldığında ise "Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun Kur'an öğretimi yapması gibi doğal ne olabilir. 3 husus var. İzin, denetim, gözetim konusu. İzni Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından aldı. Yine de 'yapamazsın' deniliyor. Neden yapamaz 'sen devletin yetkili organı, tüzel kişiliği değilsin' yanıtı veriliyor. Kimdir peki KKTC Din İşleri Başkanlığı nedir? Rum Yönetiminin bir tüzel kişiliği midir? Yunanistan'a mı bağlıdır? İsrail'e mi bağlıdır? ABD'ye, Rusya'ya Çin'e mi bağlıdır? Yani bu Türkiye'de çıkıpta 'Diyanet İşleri Başkanlığı din eğitimi verecek ve ya Kur'an-ı öğretecek devletin tüzel kişiliği değildir.' demek gibi bir anlayış! Bu neye dayandırılıyor. Laiklik ilkesine... Peki kararda laiklik nasıl değerlendiriliyor? Din ve devlet işlerinin ayrı tutulmasına... Din kurumları ve devlet kurumlarının birbirinden ayrı olması gibi yorumları var mahkemenin... Peki devlet kurumu değilse KKTC Din İşleri Kurumu kim? Kime bağlı? Bu kurum bütçesini nereden alır? KKTC Meclis'inden alır. Böyle bir sakat anlayış olabilir mi?