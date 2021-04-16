



ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE BU SÜREÇLER GERİDE KALDI

Oktay, Türkiye'nin geçmişte bu gibi laiklik kisvesi altında vicdanı yaralayan yaklaşımlarla uzun yıllar kaybettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bu süreçleri geride bıraktığını kaydederek, şunları söyledi:

"Ülkemizde olduğu gibi nasıl Diyanet İşleri Başkanlığı, devletin gözetim ve denetimi dahilinde din eğitimi verebiliyorsa KKTC'de de Din İşleri Dairesi'nin bunu yapabilmesi kadar doğal bir şey olamaz. Biz, diğer pek çok alanda olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kur'an ve din eğitimi, yönetim ve denetim altyapısını, çalışma usul ve esaslarını da örnek bir model olarak KKTC ile paylaşmaya hazırız. Din ve vicdan özgürlüğü, en temel insan haklarından birisidir ve laiklik ilkesi bu hakkın kullanılmasına asla engel değildir."

"LAİKLİK, BİREYİN DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİNİN BİR GÜVENCESİDİR"

KKTC'nin kuruluş ruhuna, Kıbrıs Türk halkının yapısına ve milletin ruhuna hiçbir şekilde uymayan anlayışlara geçit verilmeyeceğinin altını çizen Oktay, "Laiklik, bireyin din ve vicdan hürriyetinin bir güvencesidir. Laiklik ilkesini kısıtlayıcı ve baskılayıcı bir şekilde yorumlayarak inanca zulüm aracı haline getirilecek bir yola girilmemelidir." dedi.