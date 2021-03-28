Türk Ajansı Kıbrıs'ta (TAK) yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıda, Kıbrıs sorunu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tatar, Kıbrıslı Türklerin, en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen bir halk olarak Ada'da söz sahibi olduğunu vurgulayarak, nisanda Cenevre'de gerçekleştirilecek gayriresmi toplantıya yönelik hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti.
Toplantıda masaya getirilecek iki devletli çözümün tarihi bir adım olduğunu belirten Tatar, "self-determinasyon" hakkının, Kıbrıslı Türklerin egemenliğinden doğan bir hak olduğunun altını çizerek, federasyon temelli bir antlaşmanın öngördüğü tek egemenlik unsurunun, Rum hakimiyetinin Kuzey'e yayılmasının önünü açacağını söyledi.
"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ LİDER KONUMU KKTC'NİN BÖLGEDEKİ STATÜSÜNÜ YÜKSELTTİ"
Tatar, Ada'da egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngören bir anlaşmanın gerekliliğine dikkati çekerek, egemenliğin nüfusa endeksli bir olgu olmadığını, eşit egemenliğin ve Türkiye'nin garantörlüğünün, Kıbrıslı Türklerin var oluşunun garantisi olduğunu ifade etti.
Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin bölgedeki lider konumunun ve desteğinin KKTC'nin bölgedeki statüsünü yükselttiğini belirten Tatar, yapılacak çalışmalarla, KKTC'nin her alanda gün geçtikçe daha da gelişeceğine olan inancını dile getirdi.