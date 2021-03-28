Tatar, Ada'da egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngören bir anlaşmanın gerekliliğine dikkati çekerek, egemenliğin nüfusa endeksli bir olgu olmadığını, eşit egemenliğin ve Türkiye'nin garantörlüğünün, Kıbrıslı Türklerin var oluşunun garantisi olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin bölgedeki lider konumunun ve desteğinin KKTC'nin bölgedeki statüsünü yükselttiğini belirten Tatar, yapılacak çalışmalarla, KKTC'nin her alanda gün geçtikçe daha da gelişeceğine olan inancını dile getirdi.