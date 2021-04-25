Oruç tutmayanlar günlük ne kadar fitre verecek? 2021 fitre miktarı! Kimlere verilir, kimlere verilmez? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakasının belirli kişilere verilmesi vacip kılınmıştır. Vatandaşlar ne zaman verileceğine dair bilgileri de sıklıkla sorgular oldu. Ramazan ayının idrak edildiği şu günlerde merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
ORUÇ TUTMAYANLAR NE KADAR FİTRE VERECEK?
Diyanet 2021 yılı günlük fitre miktarını belirledi. Bir kişinin günlük doyum miktarı olarak belirlenen fitre bu sene 28 lira olacak.
2021 FİTRE NE KADAR?
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Geçtiğimiz yıl fitre miktarı 27 TL olarak açıklanmıştı.
FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
Ramazan fidyesi zekat verilen kişilere verilebilir. Yani bireyin kendi torunu veya çocuğuna fidye vermesi mümkün değildir. Bunun yanında dedeye, anneye, babaya, büyük anneye, toruna, hanıma, evlada fitre verilmez.
Eğer gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, üvey çocuk ve kayınbirader gibi kan bağı olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir. Hala, dayı, amca, teyze gibi kan bağı olan akrabalara fitre vermek daha çok sevaptır.