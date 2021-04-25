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    • 25.04.2021 17:52
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    ? ! Kimlere verilir, ?

    Müslüman alemi gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fitre miktarı 2021 yılında ne kadar? Her yıl farklılık gösteren bu miktarlara bakılmaksızın Müslüman vatandaşlar için vacip kılınmıştı. Peki , ? Oruç tutmakla yükümlü olan vatandaşlar belirlenmiştir ve hastalık gibi bazı sebeplerler dolayı oruç tutamayanların vermesi gereken fidye hakkında merak edilenleri derledik.

    takvim.com.tr
    Oruç tutmayanlar günlük ne kadar fitre verecek?

    Oruç tutmayanlar günlük ne kadar fitre verecek? 2021 fitre miktarı! Kimlere verilir, kimlere verilmez? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakasının belirli kişilere verilmesi vacip kılınmıştır. Vatandaşlar ne zaman verileceğine dair bilgileri de sıklıkla sorgular oldu. Ramazan ayının idrak edildiği şu günlerde merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

    ORUÇ TUTMAYANLAR NE KADAR FİTRE VERECEK?

    Diyanet 2021 yılı günlük fitre miktarını belirledi. Bir kişinin günlük doyum miktarı olarak belirlenen fitre bu sene 28 lira olacak.

    2021 FİTRE NE KADAR?

    Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

    Geçtiğimiz yıl fitre miktarı 27 TL olarak açıklanmıştı.

    FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

    Ramazan fidyesi zekat verilen kişilere verilebilir. Yani bireyin kendi torunu veya çocuğuna fidye vermesi mümkün değildir. Bunun yanında dedeye, anneye, babaya, büyük anneye, toruna, hanıma, evlada fitre verilmez.

    Eğer gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, üvey çocuk ve kayınbirader gibi kan bağı olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir. Hala, dayı, amca, teyze gibi kan bağı olan akrabalara fitre vermek daha çok sevaptır.

        KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

        İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
        İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
        İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

        FITIR SADAKASI NE ZAMAN VERİLİR?

        Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).
        Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).
        Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.
        Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).


        Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.
        Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.
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