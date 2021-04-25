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    • 25.04.2021 09:20
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    'nda dikkat çeken hareketlilik! Karadeniz'e geçiş yaptı

    ile yaşadığı krizin ardından bazı savaş gemilerini Karadeniz'e çekme kararı alan 'nın Novocherkassk isimli gemisi 'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

    Boğaz'da hareketli anlar! Karadeniz'e geçiş yaptı

    ile arasında yaşanan gerilimde yeni bir aşamaya gelinmesi sonrasında savaş gemilerini Karadeniz'e çekme kararı alan 'nın 142 borda numaralı gemisi "Novocherkassk" 'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik unsuru eşlik ederken, mürettebatın ise güvertede sahili izlediği görüldü.



    Ukrayna'nın Donbas bölgesinde patlak veren Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde yeni bir noktaya daha gelinmişti. Bu kapsamda Rusya savaş gemilerini geri çekme kararı alarak Kırım açıklarında 10 bin asker ve 40 savaş gemisiyle tatbikat gerçekleştirmişti. Gemileri çekme kararının ardından birer birer Karadeniz'e dönen savaş gemilerinden 142 borda numaralı gemisi "Novocherkassk" saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.

    Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurun eşlik ettiği savaş gemisi, saat 08.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nden geçti. Yaklaşık 2 saatte geçişini tamamlayan savaş gemisi ardından Karadeniz'e açıldı. Öte yandan geminin geçişi esnasında mürettebatın ise güverteye çıkarak sahilleri izledikleri görüldü.

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    Haberler Güncel İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! Karadeniz'e geçiş yaptı