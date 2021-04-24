Sınırda konuşlu obüsler terör örgütü PKK hedeflerini ateş altına aldı

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde dün gece başlattığı, Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.



Harekâta katılan yaklaşık 50 uçak, sınırı geçip teröristlere bomba yağdırdı.