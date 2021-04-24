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    • 24.04.2021 17:20
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    ve bölgelerinde yaşayanlar dikkat! kaynaklı toz yarın etkili olacak

    'nden yapılan uyarıya göre yarın öğlen saatlerinden itibaren ve bölgelerinde kaynaklı toz etkjili olacak. Yapılan uyarında hava kalitesinin düşeceği yağışların çamur şeklinde olacağı da belirtildi.

    AA
    O bölgede yaşayanlar dikkat çamur yağacak

    Yarın öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu'ya taşınması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu'ya taşınacağı tahmin ediliyor.

    Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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    Haberler Güncel Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayanlar dikkat! Suriye kaynaklı toz yarın etkili olacak