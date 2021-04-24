SON DAKİKA: Kuzey Irak Metina'ya Kaplan Pençesi Harekatı! Operasyondan ilk görüntüler
Son dakika haberleri... Özel kuvvetlere ait komandolar hava kuvvetlerinin destekleriyle Kuzey Irak'ta Metina'ya operasyon düzenledi. ATAK helikopterleri ve SİHA'ların destek verdiği Kaplan Pençesi Harekatı'nda terör hedefleri vurulurken bölgeden ilk görüntüler de geldi. SİHA'larımız gece karanlığında daha net görebilmek için de 300 metreye kadar indi. İşte Metina'daki PKK hedeflerine yapılan operasyondan ilk görüntüler...
24.04.2021 13:55
- Son Güncelleme: 24.04.2021 13:59