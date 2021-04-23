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    • 23.04.2021 10:49
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    Başkanı ve Devlet erkanı dolayısıyla Ata'nın huzurunda!

    Son dakika haberi... 'nin 101. açılış yıl dönümü ile kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı ve beraberindeki heyeti Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'i ziyaret etti. TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'e geldi.

    Devlet erkanı Ata'nın huzurunda!

    İşte dakika dakika 23 Nisan haberleri...

    10.15:     CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çevrim içi programda, Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde yaşayan çocuklarla bir araya geldi.



    10.06: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti: "Kayıtsız, şartsız milletin olan egemenliğimizin simgesi TBMM'nin 101'inci yaşı ve bu egemenliğin güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."

    10.00: Birinci Meclis'te özel anma töreni düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop törende konuşma yaptı.

    09.55: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Kasapoğlu, "Bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin güvencesi, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kutlamanın haklı sevinci ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

    09.41: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, 'Çocuklar kadar güzel bir başlangıçtı, #23Nisan 1920'deki o ilk adım

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm Şehit ve Gazilerini rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum' dedi.

    09.20: Meclis Başkanı ve Devlet Erkanı arslanlı yolda, Ata'nın huzurunda... TBMM Başkanı Şentop, Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Şentop ve devlet erkanı saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

    MSB'DE 23 NİSAN VİDEOSU

    09.13: Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından 23 Nisan özel videosu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101'inci yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" notu ile paylaşıldı.

    Videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının çocuklarla olan görüntülerine yer verildi.

    09.00: Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Bugün, millî iradenin sarsılmaz bir inançla kahraman milletimizin omuzlarında yükseldiği tarihî bir gün. Bir milletin tek bir ülkü etrafında bir araya geldiği bu kutlu günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yâd ediyorum.' dedi.

    09.00: TBMM Başkanı Mustafa Şentop Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenkin bırakılmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

    Devlet erkanı Anıtkabir'de

    08.45: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk açıklamasında, 'Aziz Atatürk çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiniz ve çocuklarımıza 23 Nisan'ı bayram olarak hediye ettiniz.



    Bilmenizi isteriz ki bu milletin çocukları dünyadaki diğer çocuklardan geride kalmayacak. Onlar sizi sadece 23 Nisanlarda değil her gün hürmetle anmayı sürdürecek' dedi.

        ŞENTOP'TAN 23 NİSAN MESAJI
        TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



        Meclis Başkanı Şentop, mesajında, TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yılına erişmenin iftiharı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Bir asrı geçen yaşıyla büyük zorluklarla kurulan TBMM, canları pahasına hürriyetini teslim etmeyen kahraman milletimizin bizlere armağanıdır. Tarihimizin makûs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak istense de dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir vücudun azaları gibi kenetlenerek, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' düsturuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkmıştır" dedi.

        Bakan Selçuk çocuklarla birlikte Anıtkabir'de


        TBMM Başkanı Şentop, sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



        "101 yıl önce aziz milletimizin vatanın birliği ve milletimizin dirliğini temin için var gücüyle çalışma kararlılığını ve zorluklarla mücadele azmini bugün de aynı inanç ile korumaktayız. Meclisimizin açıldığı 23 Nisan gününün ulusal egemenliğin yanı sıra çocuk bayramı olarak kutlanması, tarihimizden aldığımız gücün istikbalimizin mimarlarına aktarılmasının tezahürüdür. Çocuklarımıza yaşanabilir güzel bir dünya bırakmak ve onların çağın gereklerine uygun donatılmasına gayret etmek en asli vazifemizdir. Sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isterim. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile mesai ve silah arkadaşlarını, ilk Meclisimizden itibaren Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapmış bütün milletvekillerimizi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı olması dolayısıyla hassaten milli şairimiz Mehmet Âkif'i, İstiklal Harbi'nde canlarını feda eden aziz şühedayı hayırla, rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."

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