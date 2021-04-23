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    • 23.04.2021 12:17
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    SON DAKİKA: Thodex operasyonunda 62 kişi gözaltına alındı! Kurucusu Faruk Fatih Özer için Kırmızı Bülten talebi

    Son dakika haberine göre, şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.

    takvim.com.tr
    DHA
    8 ilde Thodex operasyonu
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    THODEX Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

    8 ilde Thodex operasyonu


    62 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi.

    İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.


    DİJİTAL MATERYAL VE DÖKÜMANA EL KONULDU
    Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

    KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ
    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakını iletti.


    BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
    Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlattı.


    THODEX'İN MERKEZİNDE POLİS ARAMASI DÜN AKŞAM SONA ERMİŞTİ
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yerli kripto para borsası Thodex'in Kadıköy'deki merkezinde yürüttüğü arama çalışması sona erdi. Ofis içerisindeki dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

        Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gelen arama kararının ardından saat 15.00 sıralarında Thodex şirketinin Kadıköy'deki ofisine gelerek arama çalışmalarına başlamıştı.

        Adrese polis ekiplerinin yanı sıra bir çevik kuvvet aracı da eşlik etmişti. Şirket ofisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 5 saatlik çalışma sona erdi. Ofis içerisinde bulunan belge ve cihazları inceleyen polis ekipleri, dijital materyalleri ve bilgisayarları alarak detaylı incelemek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

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