SON DAKİKA: Thodex operasyonunda 62 kişi gözaltına alındı! Kurucusu Faruk Fatih Özer için Kırmızı Bülten talebi



DİJİTAL MATERYAL VE DÖKÜMANA EL KONULDU

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakını iletti.



BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlattı.